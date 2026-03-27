"Юзік" поїхав до Іспанії після допиту в НАБУ. Як нардеп пояснює візити за кордон

Корявченков каже, що продовжує працювати і складати мандат не планує

Нардеп Юрій Корявченков, колишній актор студії "Квартал 95" знаний як "Юзік", деякий час перебував в Іспанії. Він виїхав туди нібито після допиту НАБУ. Ба більше — каже, що перебував у відпустці. Торік в грудні вже був подібний випадок — коли колеги нардепи отримували підозри від НАБУ.

Що потрібно знати:

Нардеп Юрій Корявченков заявив, що він у відпустці

Родина депутата живе в Іспанії, у регіоні Коста-Брава

У 2025 році сім’я придбала там квартиру приблизно за 150 тис євро

Під час воєнного стану депутатам заборонені виїзди у відпустку

Про це розповів Михайло Ткач в новому відео для "Української правди". Зауважимо, в розслідуванні йдеться, що 13 березня Корявченков відвідав допит НАБУ і після цього знову виїхав за кордон. З власних джерел "УП" дізнались, що він перебуває в Іспанії, де проживає родина — дружина та троє дітей, зокрема у передмісті Барселони поблизу Жирони у курортному регіоні Коста-Брава.

За інформацією журналістів, депутат перебував там кілька днів, пояснюючи поїздку відпусткою власним коштом. За 2026 рік "Юзік" їздив за кордон кілька разів.

Юрій Корявченков зайнятий в Іспанії побутовими справами/ Скріншот

Зауважимо, що під час воєнного стану народні депутати України та депутати місцевих рад не можуть виїжджати за кордон у відпустку чи з іншою недержавною метою. Виїзд дозволено виключно у службові відрядження.

Корявченков підтвердив, що родина у 2025 році придбала квартиру в Іспанії у кредит, однак деталей щодо вартості чи площі не надав. До того родина Корявченкова орендувала житло. За словами дружини, придбане житло коштує близько 150 тисяч євро. За даними УП, квартира має площу 90 кв.м.

Житловий комплекс, де живе родина нардепа/ Скріншот

Дружина Тетяна прокоментувала зйомку Ткача. Наголошує — нічого не приховують. "Те, що я купила квартиру, ми цього не приховуємо, всі про це дізнаються після 31.03.2026. , до цього часу Юра має подати декларацію і ця квартира буде там, з ціною і умовами купівлі: розстрочка, терміни і суми виплат. Перебування Юри за межами України — зробіть офіційний запит і Вам дадуть відповідь — де, коли, скільки і на підставі чого", — зазначила вона в дописі на фейсбуці.

Що каже Корявченков про справу НАБУ та ситуацію в Раді

Корявченков пояснив, що мандат складати не планує: "Я приходжу на засідання кожного тижня коли є засідання і голосую". Справу НАБУ він відмовився коментувати. Зауважимо, ще у грудні НАБУ та САП офіційно спростували інформацію про проведення обшуків у народного депутата Корявченкова.

Верховна Рада не надала відповіді щодо підстав його виїздів, а спікер Руслан Стефанчук зазначив, що депутат перебуває у відпустці без збереження зарплати.

Станом на 27 березня, за даними нардепа Олександра Гончаренка, Корявченков в Верховній Раді. "Юзік в Раді, пішов вітатись з Урядом", — підписав він фото.

Корявченков у ВР/ Джерело: Олексій Гончаренко

Раніше "Телеграф" розповідав, що в парламенті посилюється криза — частина депутатів розглядає можливість скласти мандати, а збір голосів за ключові рішення ускладнюється.