Все из-за Венгрии? Почему Европа не может нанести новый "удар" по России
Работа над новыми ограничениями продолжается
Санкции ЕС против России до сих пор не приняты — 20-й пакет санкций заблокирован. Ожидать его принятия до выборов в Венгрии — надеяться на чудо, считает уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Что нужно знать:
- Принятие тормозят политические решения внутри ЕС
- До выборов в Венгрии прорыва не ожидают
- Украина уже работает над 21-м пакетом санкций в отношении ВПК России и Ирана
- ЕС может принять отдельные промежуточные ограничения
В интервью "Телеграфу" ЕС тормозит, Украина давит: как сделать России больно новыми санкциями, он объяснил, что, несмотря на сопротивление, работа над дальнейшими санкциями продолжается. В общем, он считает ситуацию запущенной: "Евросоюз — сильный, важный институт — регулярно становится заложником отдельных нездоровых амбиций".
Что известно о других санкциях против РФ
Как пояснил Власюк, еще до принятия 20 пакета уже начали работу над 21. В нем украинская сторона предложила ряд целей, связанных с иранскими и российским военно-промышленным комплексом.
"Возможно, в ближайшие месяцы Евросоюз попытается принять какие-то промежуточные, небольшие решения, направленные именно на российско-иранский ВПК. Мы, по крайней мере, об этом просим", — отмечает Власюк.
15 марта мы приняли санкционный пакет. Там более 100 целей, связанных с военным командованием Ирана и ВПК России: их взаимодействие, обмен компонентами, технологиями, инженерами. И мы этот пакет (в определенном виде) передали партнерам, чтобы они рассмотрели возможность принять аналогичные меры, по сути, синхронизировать эти санкции.
Также передали списки военнослужащих и членов их семей с акцентом на визовые и другие ограничения. Так что потенциально часть комбатантов может оказаться в санкционных списках партнеров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что действия Венгрии и Виктора Орбана, в частности, не только блокируют санкционный пакет против России. Именно Венгрия также против предоставления Украине денежной поддержки.