Все из-за Венгрии? Почему Европа не может нанести новый "удар" по России

Работа над новыми ограничениями продолжается

Санкции ЕС против России до сих пор не приняты — 20-й пакет санкций заблокирован. Ожидать его принятия до выборов в Венгрии — надеяться на чудо, считает уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Что нужно знать:

Принятие тормозят политические решения внутри ЕС

До выборов в Венгрии прорыва не ожидают

Украина уже работает над 21-м пакетом санкций в отношении ВПК России и Ирана

ЕС может принять отдельные промежуточные ограничения

В интервью "Телеграфу" ЕС тормозит, Украина давит: как сделать России больно новыми санкциями, он объяснил, что, несмотря на сопротивление, работа над дальнейшими санкциями продолжается. В общем, он считает ситуацию запущенной: "Евросоюз — сильный, важный институт — регулярно становится заложником отдельных нездоровых амбиций".

Что известно о других санкциях против РФ

Как пояснил Власюк, еще до принятия 20 пакета уже начали работу над 21. В нем украинская сторона предложила ряд целей, связанных с иранскими и российским военно-промышленным комплексом.

"Возможно, в ближайшие месяцы Евросоюз попытается принять какие-то промежуточные, небольшие решения, направленные именно на российско-иранский ВПК. Мы, по крайней мере, об этом просим", — отмечает Власюк.

15 марта мы приняли санкционный пакет. Там более 100 целей, связанных с военным командованием Ирана и ВПК России: их взаимодействие, обмен компонентами, технологиями, инженерами. И мы этот пакет (в определенном виде) передали партнерам, чтобы они рассмотрели возможность принять аналогичные меры, по сути, синхронизировать эти санкции. Владислав Власюк, уполномоченный президента по вопросам санкционной политики

Также передали списки военнослужащих и членов их семей с акцентом на визовые и другие ограничения. Так что потенциально часть комбатантов может оказаться в санкционных списках партнеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действия Венгрии и Виктора Орбана, в частности, не только блокируют санкционный пакет против России. Именно Венгрия также против предоставления Украине денежной поддержки.