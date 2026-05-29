"Мясной бум" в "АТБ": колбасу и салями отдают со скидками до 45%

Стоимость некоторых позиций снизилась почти в два раза

В сети супермаркетов "АТБ" обновилась еженедельная акция, благодаря которой многие товары можно купить со скидкой. Среди выгодных предложений, в частности мясная продукция и колбасы.

"Телеграф" рассказывает о том, что можно выгодно приобрести в магазинах сети до 2 июня.

В мясном отделе на этой неделе скидки достигают 45%. Товары со скидкой:

"Колбасный ряд" и "Мясная лавка"

Изделие мясосодержащее "Чесночная" 420 г — минус 45%, цена с 86,90 упала до 47,50 грн.

Колбаса "Куриная вареная" 300 г — скидка 40%, с 62,30 до 37,00 грн.

Изделия "Домашние с сыром" — минус 40%, 128,89 грн/кг вместо 215,79 грн/кг.

Колбаса "Салями Баварская" с/к — минус 40%, 370,89 грн/кг вместо 620,65 грн/кг.

"Своя линия"

Балык Праздничный — скидка 30%, 344,89 грн/кг вместо 492,95 грн/кг.

Скидки в АТБ

