"Мясной бум" в "АТБ": колбасу и салями отдают со скидками до 45%
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Стоимость некоторых позиций снизилась почти в два раза
В сети супермаркетов "АТБ" обновилась еженедельная акция, благодаря которой многие товары можно купить со скидкой. Среди выгодных предложений, в частности мясная продукция и колбасы.
"Телеграф" рассказывает о том, что можно выгодно приобрести в магазинах сети до 2 июня.
Больше о скидках в материале: Экономия до 50%: что выгодно покупать у "АТБ" на этой неделе.
В мясном отделе на этой неделе скидки достигают 45%. Товары со скидкой:
"Колбасный ряд" и "Мясная лавка"
- Изделие мясосодержащее "Чесночная" 420 г — минус 45%, цена с 86,90 упала до 47,50 грн.
- Колбаса "Куриная вареная" 300 г — скидка 40%, с 62,30 до 37,00 грн.
- Изделия "Домашние с сыром" — минус 40%, 128,89 грн/кг вместо 215,79 грн/кг.
- Колбаса "Салями Баварская" с/к — минус 40%, 370,89 грн/кг вместо 620,65 грн/кг.
"Своя линия"
- Балык Праздничный — скидка 30%, 344,89 грн/кг вместо 492,95 грн/кг.
Напомним, ранее мы писали о том, что в "АТБ" действует суровое табу для работниц.