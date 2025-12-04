Депутаты заложили себе "антикоррупционную заначку": новым выплатам из бюджета нашли интересное объяснение
Народные избранники официально будут получать до 200 тыс. грн
Народный депутат Украины Руслан Горбенко назвал повышение дополнительных выплат нардепам до 200 тысяч в Госбюджете на 2026 год "антикоррупционной правкой".
Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Суперпозиция". По словам парламентария, дополнительные деньги помогут жить честно тем, кто этого хочет.
"Я согласен с Марьяной (Безуглой – ред.), что это такая, я бы откровенно сказал, антикоррупционная правка. Да. Когда мы говорим, что депутаты ищут что-то где-то, по которым уже открыты уголовные дела, может, им чего-то не хватает", – сказал Горбенко.
Он добавил, что доплата увеличит возможности народных избранников, которые помогают людям в своих округах, используя для этого собственные средства. Некоторые из них донатят военным подразделениям всего округа, где работают.
"Ну, и то, что сказала Марьяна: те, кто не желает давать эту помощь, а хочет жить честно, так это точно такая антикоррупционная правка", – пояснил Горбенко.
Правка в бюджет по увеличению доплат
В принятом Верховной Радой 3 декабря документе есть пункт о возмещении народным депутатам Украины расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины. Эти выплаты не подлежат налогообложению.
Дословно текст звучит так:
"8. Законопроект дополнить новой статьей 55 следующего содержания:
"Статья 55. Установить, что в 2026 году народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, не подлежащих налогообложению".
В то же время пункт 3 раздела "Заключительные положения" законопроекта о приостановлении на 2026 год действия отдельных законодательных норм дополнить новым абзацем такого содержания:
"Части четвертой статьи 32 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 42, ст. 212 с последующими изменениями) в части размера возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий".
Стоит отметить, что ранее эта выплата составляла одну месячную заработную плату. Таким образом сумма выплат вместе с зарплатой увеличилась вдвое.
