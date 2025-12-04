Депутаты заложили себе "антикоррупционную заначку": новым выплатам из бюджета нашли интересное объяснение

Народные избранники официально будут получать до 200 тыс. грн

Народный депутат Украины Руслан Горбенко назвал повышение дополнительных выплат нардепам до 200 тысяч в Госбюджете на 2026 год "антикоррупционной правкой".

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала "Суперпозиция". По словам парламентария, дополнительные деньги помогут жить честно тем, кто этого хочет.

"Я согласен с Марьяной (Безуглой – ред.), что это такая, я бы откровенно сказал, антикоррупционная правка. Да. Когда мы говорим, что депутаты ищут что-то где-то, по которым уже открыты уголовные дела, может, им чего-то не хватает", – сказал Горбенко.

Он добавил, что доплата увеличит возможности народных избранников, которые помогают людям в своих округах, используя для этого собственные средства. Некоторые из них донатят военным подразделениям всего округа, где работают.

"Ну, и то, что сказала Марьяна: те, кто не желает давать эту помощь, а хочет жить честно, так это точно такая антикоррупционная правка", – пояснил Горбенко.

Правка в бюджет по увеличению доплат

В принятом Верховной Радой 3 декабря документе есть пункт о возмещении народным депутатам Украины расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины. Эти выплаты не подлежат налогообложению.

Дословно текст звучит так:

"8. Законопроект дополнить новой статьей 55 следующего содержания:

"Статья 55. Установить, что в 2026 году народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, не подлежащих налогообложению".

В то же время пункт 3 раздела "Заключительные положения" законопроекта о приостановлении на 2026 год действия отдельных законодательных норм дополнить новым абзацем такого содержания:

"Части четвертой статьи 32 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 42, ст. 212 с последующими изменениями) в части размера возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий".

Стоит отметить, что ранее эта выплата составляла одну месячную заработную плату. Таким образом сумма выплат вместе с зарплатой увеличилась вдвое.

