Безуглая позабавила поведением в Раде - все сняли на видео

Нардеп пояснила, почему вела себя именно так

Скандально известный народный депутат Марьяна Безуглая удивила своим поведением в Верховной Раде. Она улыбалась и прыгала перед камерами в прямом эфире. Один из нардепов, стоявших рядом, покрутил пальцем у виска.

Что нужно знать:

Пока депутаты блокировали трибуну с плакатами "Али-Баба на выход" (про Ермака), Безуглая прыгала перед камерами

Безуглая объяснила: "Гончаренко поставил свои TikTok-машины, я вышла в его эфир и спросила подписчиков, почему он не пишет про Ермака"

Видео стало вирусным, украинцы в шоке от поведения нардепа

Соответствующее видео было опубликовано в сети 19 ноября. В тот день в Раде было важное заседание, в основном посвящённое последствиям крупного коррупционного скандала, известного как "Миндичгейт" (или "пленки Миндича").

На кадрах, появившихся в сети, можно заметить, как Безуглая позирует перед камерами и бегает возле них с улыбкой на лице. В это же время ее коллеги стоят с плакатами и отстаивают свои позиции в Раде.

В комментариях под видео украинцы уже успели поделиться своим мнением насчет поведения Безуглой:

"Мне иногда кажется, что Безуглая — это проект ИИ"

"Будто прямой эфир из дурдома"

"Такое впечатление, что в дурдоме установили камеру наблюдения и ведут прямую трансляцию"

Как свое поведение объяснила Безуглая

В своем Telegram-канале нардеп опубликовала пост с фотографией, на которой она стоит перед камерами телефонов.

Гончаренко (нардеп Алексей Гончаренко, — Ред.) поставил свои TikTok машины возле меня. Пока он гулял у трибуны, вышла в эфир и спросила его подписчиков, знают ли, почему он не пишет об Ермаке говорится в сообщении.

При чем здесь Ермак

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что на "пленках Миндича" якобы нашли главу Офиса Президента Андрея Ермака под довольно узнаваемым ником — Али-Баба (АБ — Андрей Борисович, именно так его имя и отчество чаще всего сокращают).

Он также отметил, что Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич являются друзьями президента Владимира Зеленского и были знакомы еще до его избрания, но тогда они, вероятно, близко еще не общались. Однако нардеп добавил, что именно Миндич в 2020 году якобы мог предложить Зеленскому заменить тогдашнего главу ОП Андрея Богдана Ермаком.

Операция "Мидас", коротко:

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.

Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.

Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Безуглая считает себя самым оппозиционным депутатом Рады. Она почти не жалеет о своих резких высказываниях, ведь общественный резонанс от них был уместен.