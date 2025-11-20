Безуглая позабавила поведением в Раде - все сняли на видео
Нардеп пояснила, почему вела себя именно так
Скандально известный народный депутат Марьяна Безуглая удивила своим поведением в Верховной Раде. Она улыбалась и прыгала перед камерами в прямом эфире. Один из нардепов, стоявших рядом, покрутил пальцем у виска.
Что нужно знать:
- Пока депутаты блокировали трибуну с плакатами "Али-Баба на выход" (про Ермака), Безуглая прыгала перед камерами
- Безуглая объяснила: "Гончаренко поставил свои TikTok-машины, я вышла в его эфир и спросила подписчиков, почему он не пишет про Ермака"
- Видео стало вирусным, украинцы в шоке от поведения нардепа
Соответствующее видео было опубликовано в сети 19 ноября. В тот день в Раде было важное заседание, в основном посвящённое последствиям крупного коррупционного скандала, известного как "Миндичгейт" (или "пленки Миндича").
На кадрах, появившихся в сети, можно заметить, как Безуглая позирует перед камерами и бегает возле них с улыбкой на лице. В это же время ее коллеги стоят с плакатами и отстаивают свои позиции в Раде.
В комментариях под видео украинцы уже успели поделиться своим мнением насчет поведения Безуглой:
- "Мне иногда кажется, что Безуглая — это проект ИИ"
- "Будто прямой эфир из дурдома"
- "Такое впечатление, что в дурдоме установили камеру наблюдения и ведут прямую трансляцию"
Как свое поведение объяснила Безуглая
В своем Telegram-канале нардеп опубликовала пост с фотографией, на которой она стоит перед камерами телефонов.
Гончаренко (нардеп Алексей Гончаренко, — Ред.) поставил свои TikTok машины возле меня. Пока он гулял у трибуны, вышла в эфир и спросила его подписчиков, знают ли, почему он не пишет об Ермаке
При чем здесь Ермак
Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что на "пленках Миндича" якобы нашли главу Офиса Президента Андрея Ермака под довольно узнаваемым ником — Али-Баба (АБ — Андрей Борисович, именно так его имя и отчество чаще всего сокращают).
Он также отметил, что Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич являются друзьями президента Владимира Зеленского и были знакомы еще до его избрания, но тогда они, вероятно, близко еще не общались. Однако нардеп добавил, что именно Миндич в 2020 году якобы мог предложить Зеленскому заменить тогдашнего главу ОП Андрея Богдана Ермаком.
Операция "Мидас", коротко:
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95", "другу" президента Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, экс-министру энергетики Герману Галущенко и в "Энергоатом". За несколько часов до этого бизнесмен якобы покинул территорию Украины.
"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом", — сказали в НАБУ.
Как было сообщено, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
Кроме того, в НАБУ показали первые фрагмент аудиозаписи разговоров, обнаружившихся в ходе масштабной операции "Мидас". В них звучат не только неоднозначные изречения об отмывании средств, а достаточно провокационные слова о том, кто и кому платит зарплату.
Операцию под кодовым названием "Мидас" НАБУ проводило 15 месяцев. В финальной фазе прошло более 70 обысков, в которых участвовали все подразделения Бюро. Детективы получили более 1000 часов аудиозаписей телефонных разговоров, документирующих работу схемы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Безуглая считает себя самым оппозиционным депутатом Рады. Она почти не жалеет о своих резких высказываниях, ведь общественный резонанс от них был уместен.