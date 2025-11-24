Помощь не только на словах: в Евросовете назвали сроки утверждения финансовой поддержки Украине

В ЕС рассказали и о встрече в Швейцарии по "плану" Трампа

Встреча делегаций США, Украины и некоторых стран Европы в Женеве по поводу "мирного плана" имела прогресс. Евросоюз продолжит поддерживать Киев не только финансово. В Евросовете уже анонсировали важное решение по этому поводу.

Что нужно знать:

Европа считает, что мир в Украине должен быть долгосрочным и справедливым

Евросоюз продолжает работать с Киевом над приближением окончания войны

В ЕС ответили, когда утвердят финансовую поддержку Украине

Об этом "Телеграфу" в Брюсселе рассказал президент Европейского Совета Антониу Кошта. По его словам, в мирных переговорах появился новый импульс. Ведь встреча в Женеве 23 ноября с участием Соединенных Штатов, Украины, институтов ЕС и европейских представителей показала значительный прогресс.

"Соединенные Штаты и Украина проинформировали нас, что дискуссии были конструктивными и что удалось продвинуться в нескольких вопросах. Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы еще предстоит решить, но общее направление является положительным", — говорит Кошта.

Он подчеркнул, что ЕС высоко оценивает усилия президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа и их команд. Во время переговоров поднимались вопросы, непосредственно касающиеся ЕС — такие как санкции, расширение или замороженные активы. Они нуждаются в полном привлечении и принятии решений именно Европейским Союзом.

"Мы готовы и дальше поддерживать этот процесс, тесно работая вместе в рамках Европейского Союза и в тесной координации с Украиной, Соединенными Штатами и НАТО", — подчеркнул президент Евросовета.

Кошта считает, что сейчас самое важное — двигаться вперед как партнеры, объединенные общей целью: остановить эту войну, прекратить убийства, положить конец агрессии против Украины и обеспечить справедливый и продолжительный мир для украинского народа. В ЕС подчеркнули, что остаются преданными предоставлению президенту Зеленскому всей необходимой поддержки — дипломатической, военной, экономической.

"Это касается, в частности, финансовой поддержки Украины. Как вы помните, в октябре мы обязались обеспечить ее. И мы это сделаем — на Европейском совете в декабре", — добавил европейский лидер.

В завершение он сказал: мир не может быть временным перемирием — он должен быть постоянным решением. Украина сделала выбор в пользу Европы и Европа будет оставаться рядом с Украиной.

