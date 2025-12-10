"Должны это осознавать": политолог объяснил главную проблему переговоров со Штатами

Россияне удачно воспользовались верой Трампа в перспективу заработка больших средств

Заявления президента США Дональда Трампа о войне в Украине и необходимости проведения президентских выборов, прозвучавшие в недавнем интервью Politico, уже вызвали ответ от Зеленского.

Политолог Евгений Магда рассказал "Телеграфу" в чем заключается опасность такой риторики главы Штатов и какие ошибки допустила украинская дипломатия при выстраивании отношений с администрацией Трампа.

Одной из проблем современного мира политолог называет то, что Дональд Трамп, несмотря на статус главы самой мощной страны мира, имеет видение мировой политики не от американского deepstate, а от членов своей семьи и, возможно, команды.

"Фактически, это создает ситуацию, при которой Трампом можно довольно легко манипулировать. Я вижу, что россияне достаточно активно это используют. Они ему создали перспективу заработка больших денег, сумели донести информацию, что Украина якобы коррумпирована, даже коррумпирована больше России. Они сумели сказать, что есть много разнообразных проблем", – считает политолог.

Такой расклад сил он считает серьезным "минусом" для Украины. И корень этой проблемы заключается даже не в том, что Дональд Трамп делает заявления, поскольку практически каждый день их суть меняется.

Проблема в том, что я не вижу, как мы доносим нашу точку зрения, как мы доносим наши взгляды, как мы работаем с командой Дональда Трампа, несмотря на то, что прошел уже год с момента его избрания Евгений Магда

Евгений Магда / Facebook-страница

Евгений Магда убежден, что для Украины Трамп остается terra incognita (ред. – это латинское выражение, означающее "неизвестная земля"). И у него возникает вопрос: кто за это несет политическую ответственность и какой будет эта ответственность.

"Я не понимаю, почему мы не имеем собственного "плана мира". Я не понимаю, почему мы продолжаем играть, несмотря на полную дискредитацию этого документа с бывшими 28 пунктами, говоря, что их теперь стало 20 – не имеет значения, поскольку они все равно первично были написаны в Москве", – отмечает эксперт.

Магда уверен, что тактика Владимира Зеленского, которая заключается в том, чтобы опираться на узкий круг своих помощников и советников чрезвычайно ошибочна.

"И мы должны это осознавать. Нам нужно искать необычные, нелинейные, оригинальные шаги для того, чтобы показать, что мы защищаем западный мир, что Украина является мощной и что нам нужно быть такими, чтобы мы, по меньшей мере, не стали разменной картой", – заключает политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российский глава Владимир Путин утверждает, что любые разговоры о мире возможны якобы только после вывода украинской армии с оккупированной территории Донецкой области. Однако в действительности это лишь политическая ловушка, а не реальный шаг Путина к миру.