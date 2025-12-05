"Постоянное разочарование": Вэнс отреагировал на переговоры о "мирном соглашении" по Украине

Команда Трампа была уверена, что добиться остановки войны в Восточной Европе будет проще, чем на Ближнем Востоке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что стало его величайшим разочарованием на этом посту. Это — неудача усилий по достижению соглашения о прекращении войны России против Украины.

Что нужно знать:

Продолжается сложный дипломатический процесс достижения соглашения об остановке войны между Украиной и РФ

То, что для этого нужно столько усилий, стало неожиданностью и разочарованием для многих в команде Трампа

Вэнс остается оптимистом в этом вопросе и ждет хороших новостей в следующие несколько недель

Об этом Вэнс сказал в интервью NBC News. Он отметил, что ни он, ни другие представители команды президента США Дональда Трампа не ожидали, что остановить войну в Украине будет так тяжело.

Это российско-украинское дело было источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома… Я думаю, что мы действительно считали – и вы слышали, как президент говорил это миллион раз, – что это будет самая легкая война для решения. И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал вам, что вы сошли с ума, Джей Ди Вэнс

Вэнс остается оптимистом по поводу остановки войны

В то же время, по словам вице-президента, он сохраняет оптимизм по поводу перспектив остановить войну России против Украины. Он даже очертил срок, когда можно ожидать хороших новостей.

Зеленский и Ди Вэнс в Белом доме

Я действительно считаю, что мы добились значительного прогресса, но мы еще не совсем дошли до финиша. Я думаю, что есть надежда – надеюсь, что в течение следующих нескольких недель в этом направлении будут хорошие новости, – резюмировал Джей Ди Вэнс

