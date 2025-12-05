Встреча украинской и американской делегаций в США завершилась. Все детали переговоров

Эти переговоры являются частью усилий США по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной

Украинская и американская делегации завершили встречу в Майами. С украинской стороны в переговорах участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Что нужно знать:

Завершились консультации в Майами между представителями команды Трампа и украинской группой переговорщиков

Встреча состоялась после переговоров Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с Путиным в Москве

Эту встречу анонсировал Зеленский, выразив надежду, что результаты будут положительными для Украины

"Телеграф" следит за развитием событий. О том, что встреча завершилась, сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в делегации.

Встреча представителей Украины и США в Майами — что известно

Эти переговоры являются частью усилий США по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. После представления Штатами своего "мирного плана" состоялся ряд консультаций с Украиной и Европой, будущее соглашение удалось подкорректировать и сделать более приемлемым для Украины, но окончательного документа выработать не удалось.

Однако президент США Дональд Трамп отправил на переговоры в Москву двух своих дипломатов. Бывший деловой партнер и зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф встретились с главой РФ Владимиром Путиным 2 декабря.

Переговоры продолжались почти пять часов, российская сторона назвала их "конструктивными". Однако США отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями стран ЕС, которая была запланирована.

Украинскую делегацию через несколько дней пригласили в Вашингтон. Эту встречу анонсировал Зеленский.

Готовим встречи в США. После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Президента Трампа, — сказал президент

Он добавил, что переговоры о предстоящем мирном соглашении проходят "достаточно результативно". Зеленский выразил надежду, что и дальше будет так. По данным СМИ, Умеров и Гнатов в Майами должны были встретиться с Кушнером и Уиткоффом.

Как сообщал "Телеграф", вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольшим разочарованием на этом посту для него стала неудача усилий по достижению соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако он сохраняет оптимизм по поводу перспектив остановить войну России против Украины и даже назвал срок, когда можно ожидать хороших новостей.