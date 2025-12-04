Украина готовится к новому раунду переговоров с США: как Трамп оценивает прогресс

Встреча Умерова с американскими представителями должна состояться 4 декабря

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украине нужно было подписать мирное соглашение еще в феврале 2025 года, когда президенту Владимиру Зеленскому сказали, что "у него нет карт". При этом сейчас якобы Россия уже готова идти навстречу миру, но у главы Белого дома есть определенные сомнения.

Что нужно знать:

4 декабря якобы состоится встреча Виткоффа, Кушнера с Умеровым в Майами

Трамп рассказал о результатах встречи Виткоффа и Кушнера в Кремле с Путиным

Работа над мирным планом с Украиной была плодотворной и удовлетворяет Киев

Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами. По его словам, лучшим моментом для заключения мира был визит Зеленского 28 февраля в Вашингтон. Правда, ссору, произошедшую на глазах миллионов, американский лидер не упомянул.

"Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о том, что у них (у Украины — ред.) нет козырей, я говорил: "У вас нет карт". Это был момент, когда следовало договариваться. Я считал, что тогда было бы гораздо лучше заключить соглашение. Но они в своей мудрости решили этого не делать. Сейчас против них играет много факторов", — сказал Трамп.

Трамп уверен, что в феврале мир между Украиной и Россией было легче заключить, но сейчас над этим работают. Результатами встречи специального посланника США Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с Путиным президент США доволен.

"Но у Путина вчера была очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Что из этой встречи выйдет, я не могу сказать, потому что для танго нужны двое", — заявил Трамп.

Он также добавил, что Украина удовлетворена работой над мирным планом, особенно "учитывая обстоятельства". Отвечая на вопрос корреспондента, готов ли Путин к миру, президент США сказал: "Он хотел бы завершить войну. Именно так… Такое впечатление они (Виткофф и Кушнер – ред.) получили".

Трамп считает, что Путин хотел бы наладить торговые отношения с США и торговать, а не вести войну. Именно с таким впечатлением представители США вернулись из Кремля.

"Путин хотел бы заключить соглашение. Посмотрим, что будет дальше", — резюмировал глава Белого дома.

Кроме того, по словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, Виткофф и Кушнер должны встретиться с главным переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг, 4 декабря, в Майами для дальнейших переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп оконфузился на публике во время нового выступления.