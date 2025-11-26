Один з головних радників Путіна. Що відомо про Юрія Ушакова, який консультувався з Віткоффом

Протягом 10 років дипломат був послом Росії в США

Злиті розмови спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з радником президента РФ сколихнули інформаційний простір не лише в Україні. Бесіди, в яких американський посадовець надає рекомендації російській стороні щодо коректності розмов з президентом США – неабияка новинка у світі дипломатії.

"Телеграф" розповість, хто такий Юрій Ушаков та які повноваження наділяють його можливістю обговорювати настільки важливі питання щодо міжнародної політики.

Біографія дипломата

Юрій Ушаков — 77-річний радник Володимира Путіна з міжнародних питань і один із найвпливовіших дипломатів РФ. Він багато років формує зовнішню політику Кремля. Саме тому його включили до російської делегації на переговорах зі США щодо війни в Україні.

Юрій Ушаков, радник Володимира Путіна

Під час зустрічі у Саудівській Аравії Ушаков був одним із ключових переговорників РФ і заявив, що Москва та Вашингтон домовилися "враховувати інтереси один одного".

Його основні етапи кар’єри:

робота в посольстві СРСР у Данії;

директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ (відповідальність за ОБСЄ, ООН, Раду Європи, НАТО);

постпред Росії в ОБСЄ у Відні;

1998-2008 — посол у США;

з 2012 року — помічник президента РФ з міжнародних питань.

Юрій Ушаков з президентом Росії Володимиром Путіним

Ушаков тривалий час залишається одним із найближчих до Путіна дипломатів і вважається одним із авторів "антизахідної" зовнішньої доктрини Кремля.

Що росіянин казав про можливе перемир’я

Його позиція щодо можливого припинення вогню в Україні показова. Після того як у Джидді українська та американська делегації погодили ідею 30-денного перемир’я – за умови дзеркального кроку з боку Росії, – Ушаков публічно розкритикував цю ініціативу. Він назвав короткострокове перемир’я "імітацією миру" і заявив, що це лише дасть "тимчасовий перепочинок українським військовим".

При цьому радник Путіна повторив стандартну формулу Кремля про нібито "довгострокове врегулювання", яке має враховувати "законні інтереси" Росії. Фактично він дав зрозуміти: Москву не цікавлять проміжні кроки, її мета – політичні та територіальні поступки України, зафіксовані в угоді.

"Москва має просити максимум": зміст злитих розмов

Утім, роль Ушакова у "мирному плані" для України проявилася не лише на офіційних переговорах. Публікація Bloomberg із витоками двох телефонних розмов показала, що він був однією з ключових ланок у неформальній координації між Кремлем, спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і Кирилом Дмитрієвим.

Перша розмова відбулася 14 жовтня – за три дні до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. На той момент Трамп розглядав можливість передати Україні ракети Tomahawk, посилити санкції проти Росії й публічно демонстрував невдоволення Путіним.

Візит Стіва Віткоффа до Росії

Саме тоді Віткофф, згідно з розшифровкою, давав Ушакову поради, як Путіну варто вийти на Трампа з пропозицією розробити "мирний план" щодо України за аналогією з угодою по сектору Гази.

Він радив Путіну зателефонувати Трампу ще до зустрічі з Зеленським, привітати із "миротворчим успіхом" у Газі, продемонструвати підтримку і повагу.

Ушаков погодився й пообіцяв донести ці рекомендації до російського президента. Уже за два дні Путін дійсно поговорив із Трампом, а американський лідер назвав розмову "дуже продуктивною" і окремо відзначив привітання з угодою по Газі.

Другий витік, розмова від 29 жовтня, показує Ушакова в іншій ролі – як внутрішнього координатора російських вимог до майбутньої мирної угоди щодо України.

У діалозі з Дмитрієвим він наполягає, що Москва має "просити максимум", а Дмитрієв висловлює впевненість, що США, навіть якщо не приймуть повністю російську версію, "зроблять щось дуже близьке до неї".

Вони також обговорюють передачу американській стороні документа, який Вашингтон зможе "зробити своїм".

Саме така логіка згодом проявилася в скандальному плані з 28 пунктів, який адміністрація Трампа офіційно подала як американську ініціативу, хоча його зміст значною мірою віддзеркалював давні вимоги Кремля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним лише після того, як робота над мирною угодою вийде на фінальну стадію. Раніше з’являлися повідомлення, що візит Зеленського до США може відбутися вже до кінця листопада.