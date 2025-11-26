"Мирный план" США писался в России? Что Трамп думает о будущем соглашении по войне в Украине

Дипломатическая работа продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным, только когда работа над мирным соглашением будет на завершающем этапе. Накануне появилась информация о том, что Зеленский может встретиться с Трампом в США уже до конца ноября.

Что нужно знать:

Трамп заявил, что Россия в любом случае заберет украинские территории, которые предлагает отдать его "мирный план"

Появились детали телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым, доказывающего, что этот "мирный план" писали в РФ

Дедлайн для Киева (27 ноября) больше не актуален

Когда Трамп встретится с Зеленским и Путиным

Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии, — написал Трамп в truth, выделив слова "только" и "окончательным"

О дедлайне для Украины

Кроме того, президент США сделал несколько заявлений по Украине в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force 1. В частности, он сказал, что дедлайн для Украины не актуален. Ранее СМИ писали, что в Белом доме требуют от Киева подписать мирный план до Дня благодарения (27 ноября).

У меня нет дедлайна. Для меня срок истекает тогда, когда все закончится (война – ред.). И я думаю, что сейчас все устали от боевых действий. Они теряют слишком много людей, Дональд Трамп

О сдаче украинских территорий

Журналист спросил, не считает ли Трамп, что от Украины в первой редакции мирного плана потребовали отдать РФ слишком много. Трамп заявил, что Россия якобы может получить желаемые украинские земли "в любом случае".

Если вы посмотрите, какое сейчас положение дел, то увидите, что все двигается в одном направлении. Следовательно, это земля, которую в течение следующих нескольких месяцев Россия может получить в любом случае. Хотите ли вы воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Хотите ли вы что-то сделать сейчас? Дональд Трамп

О следующих шагах и требованиях к РФ

Глава США добавил, что на следующей неделе его спецпредставитель Стив Виткофф отправится в Москву для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным. Трамп заявил, что большая уступка со стороны Кремля будет "прекратить воевать"

Они идут на уступки (РФ, — ред.) Их большая уступка, в том, что они прекратят воевать и не будут забирать больше земель, Дональд Трамп

"Мирный план" Трампа писали в Кремле — слив телефонных разговоров

Bloomberg обнародовал расшифровку телефонного разговора между советником российского президента по внешней политике Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который состоялся 14 октября. Уиткофф давал советы, как Москве лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

В ходе 5-минутного общения Уиткофф заявил, что "глубоко уважает Путина". Он добавил, что сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения. Американец посоветовал, чтобы Путин позвонил по телефону Трампу перед визитом в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, по возможности, мы должны поговорить с вашим боссом (Путиным, — ред.) перед этой пятничной встречей, — цитирует издание слова Уиткоффа

Уиткоф также посоветовал Ушакову, чтобы Путин в разговоре поздравил президента США с достижением мирного соглашения по Газе. Путин, подчеркнул спецпосланник Трампа, должен сказать, что Россия его поддержала и что он уважает президента США как человека мира. Стоит отметить, что телефонный разговор Трампа и Путина действительно состоялся 16 октября, через два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова.

Уиткофф и Ушаков обсуждали "мирное соглашение"

Собеседники также обсуждали предстоящее "мирное соглашение". Пожелания РФ появились в "мирном плане" США из 28 пунктов.

Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-нибудь обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп, – ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения, – говорил тогда Уиткофф

Также Bloomberg выложил второй разговор, уже между двумя россиянами — Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, который является экономическим советником Путина. Он состоялся раньше описанного выше общения Ушакова с Уиткоффом.

В этом разговоре Ушаков и Дмитриев обсуждали российскую версию "мирного плана". Именно ее Ушаков потом и предложил спецпосланнику Трампа.

Мне кажется вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере максимально близко к ней, — говорил Дмитриев Ушакову

Трамп уже высказался о ливне разговора Уиткоффа с Ушаковым

Журналист спросил Трампа, слышал ли он аудиозапись Bloomberg, где Уиткофф учит россиян взаимодействовать с ним для достижения своих целей. Президент США сказал, что не слышал, но это обычная работа переговорщика.

Нет, не слышал, но это стандартная вещь, потому что он должен "продавать" (идеи) Украины России. Это работа переговорщика. Он должен сказать: смотрите, они хотят этого, а вы должны убедить их в том - это вполне стандартный формат переговоров. И думаю, он говорит то же Украине, потому что каждая сторона должна что-то отдать, — заявил Трамп

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие противоречивые пункты мирного плана отложены для личной встречи Зеленского и Трампа и почему Белый дом публично давил на Украину.