Путину выгодны оба сценария: СМИ раскрыли настоящую цель "мирного плана" Кремля

Москва хочет сорвать поддержку Украины американским президентом, отмечают в издании

Российскому президенту Владимиру Путину выгоден и кремлевский вариант мирного плана, закрепляющий уязвимость Украины, и провал переговоров. Последний вариант развития событий подтолкнет президента США Дональда Трампа к отказу от дальнейшей поддержки Киева и усилит напряженность с европейскими союзниками.

При этом, в ходе переговоров в Женеве официальные лица США и Украины внесли некоторые изменения в "мирный план" и пока неясно, примет ли глава Кремля эти "метаморфозы". Об этом пишет The New York Times.

Что нужно знать

Путина якобы удовлетворяет медленная оккупация Украины

Кремль стремится поссорить США, Украину и Европу, используя тему мирного плана

РФ рассчитывает на снижение поддержки Украины со стороны США в случае провала переговоров

В пятницу на видеоконференции с представителями службы безопасности российский лидер заявил, что план из 28 пунктов может стать основой для мирного урегулирования до "предметных и содержательных обсуждений" или Россия, по его словам, может продолжать настаивать на своем в Украине силой. Он заявил, что медленное, но "неизбежное" продвижение российских войск его также устраивает.

Путин, похоже, будет удовлетворен как провалом, так и успехом мирного процесса, поскольку считает, что время на его стороне, говорится в материале. При этом, президент Украины Владимир Зеленский находится под огромным давлением, поскольку Трамп подталкивает его принять план урегулирования ко Дню благодарения, который наступит уже в четверг, 27 ноября.

Цель Путина

Владимир Путин в центральном военном госпитале

Аналитик по России в немецком Совете по международным отношениям Штефан Майстер заявил, что неизвестно, будет ли Путин пойти на компромисс, приняв "европейский" или "обновленный" американо-украинский мирный план, разработанный в Женеве. Путин может быть нацелен отделить Трампа от украинцев и европейцев, оставив России более легкий путь к подчинению Украины силой.

Путин надеется, что Трамп, расстроенный отказом Зеленского подписать невыгодный Украине договор, откажется от предоставления Киеву разведданных и оружия, а европейцы не смогут полноценно заменить военную помощь.

"В конечном итоге Путин хочет сломать Украину", — считает Штефан Майстер.

