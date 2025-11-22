"Є основою, але…" Лідери Європи відреагували на "мирний план" Трампа

Документ підписали представники Європи, а також Японії та Канади

Політичні лідери у суботу, 22 листопада, опублікували спільну заяву. У документі вітаються мирні зусилля США.

У зверненні до Вашингтону сказано, що початковий проєкт 28-пунктового плану містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого й тривалого миру. Заява опублікована на сайті Європейської комісії.

Що треба знати

Європейці, Канада та Японія стурбовані деякими пунктами плану

Мирний план потребуватиме додаткової роботи

Політики готові долучитися до допомоги з розробкою документа

Політики привітали постійні зусилля США, спрямовані на досягнення миру в Україні. Наголошується, що запропонований проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

"Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталість майбутнього миру. Ми чітко наголошуємо на принципі, що кордони не можуть змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями щодо Збройних сил України, які можуть залишити Україну вразливою до майбутніх атак. Ми повторюємо, що реалізація елементів, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, відповідно вимагатиме згоди членів ЄС і НАТО", — йдеться у документі.

Світові лідери ще раз підкреслили міцність постійної підтримки України та наголосили, що продовжать тісно координувати свої дії з Києвом та Вашингтоном протягом найближчих днів.

Цю заяву ухвалили президент Євроради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Фінляндії Олександр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Японії Саеає Такаїчі, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере.

Які зміни пропонує Європа

Водночас, як дізналося видання Bild, європейські країни хочуть змінити щонайменше 4 пункти "мирного плану" Трампа.

Серед них:

пропозиція щодо поділу територій;

скорочення української армії, оскільки ЗСУ чисельно поступається російським військам;

гарантії безпеки: у Європі не вірять, що Росія більше ніколи не нападе на Україну;

заморожені російські активи: Володимир Путін не повинен заробити на них.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Володимир Путін зробив низку заяв щодо "мирного плану" президента США Дональда Трампа. Він переконаний, що нинішня версія документа на 28 пунктів є "модернізованою версією" проєкту угоди, який вже був раніше.