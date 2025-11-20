Пока в США радуются движению к миру, Путин оскорбляет руководство Украины

Также глава Кремля заявил, что "цели СВО должны быть безусловно достигнуты"

В четверг, 20 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки "Запад". Несмотря на разговоры дипломатов о мире, он не удержался от нападок на руководство Украины.

Об этом пишут российские СМИ. Глава Кремля сделал несколько заявлений на указанном мероприятии.

Президент России заявил, что "цели СВО должны быть безусловно достигнуты", традиционно назвав российско-украинскую войну аббревиатурой, означающей специальную военную операцию.

Кроме того он заявил, что в городе Купянске Харьковской области и на прилегающей к нему территории заблокированы около 15 батальонов Вооруженных сил Украины.

Путин также добавил, что внутри Константиновки тоже уже идут бои.

Не обошлось без выпадов в сторону Украины. Глава Кремля заявил, что политическое руководство страны является преступной группировкой.

"Организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом продолжения войны с Россией удерживает эту власть в Украине с целью личного обогащения", – заявил российский диктатор.

Тем временем в США говорят о прогрессе в переговорах. Временный поверенный в делах США в Украине Джули С. Дэвис сделала оптимистичную публикацию на странице посольства.

"У меня и министра армии США Дэна Дрисколла были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента Трампа относительно завершения этой войны. Наконец ситуация складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали", – написала она.

Напомним, ранее в прессу просочились пункты "мирного плана Дональда Трампа", который за последние сутки стал центральной темой обсуждений в международной политике. Украина откажется от вступления в НАТО, отдаст Донбасс, а Россия юридически пообещает не нападать на другие страны.