"Эксперт по кибербезопасности". Кто такой нардеп Федиенко, которого обвиняют из-за трагедии в Тернополе

Общественность разделилась в оценках видео депутата после массированного удара России

Народный депутат Александр Федиенко показывал видео со средствами военного назначения с выставки и упомянул Тернополь. На днях Россия пыталась ударить по городу, пытаясь попасть в местный завод "Орион", разрушив многоэтажки и убив по меньшей мере 26 человек.

Что нужно знать:

Александр Федиенко ранее публиковал видео, которое после российского удара по Тернополю вызвало острую дискуссию

Парламентария обвиняют в разглашении лишних деталей

Сам нардеп настаивает: видео снято летом на открытой выставке и не содержало секретной информации

Эксперты отмечают, что завод фактически не работает, а его продукция давно не используется

Тернопольская ОГА передала видео СБУ

Первой удар и видео нардепа связала журналистка Юлия Кириенко. Она подчеркнула, что в нем Федиенко называет не только место и завод, но и показывает сами изделия.

Фото с видео

"Я не буду говорить, что враг ориентируется на цели только по видео депутатов. Но и оно может быть подтверждением для и без того достаточно хорошей разведки россиян, что там есть куда стрелять. Хотя на самом деле нет. Названо предприятие. Показаны даже технические характеристики изделий. Чего никогда не допускают те, кто работает на таких чувствительных съемках. Видео удалено владельцем с его YouTube-канала. Через много недель существования там. После удара по Тернополю", — пишет Кириенко.

Федиенко уже ответил на обвинения. По его словам, выставка состоялась еще летом в Киеве, а снимать он имел разрешение. "Видео не касается вообще РЭБ, там был еще с советских времен телефонный аппарат. Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, что это выставка, там ничего секретного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", — говорит в эфире КИЕВ24 Александр Федиенко.

Работал ли завод в Тернополе

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечал, что завод фактически не работает, помещение сдает в аренду. Продукция "Ориона" уже "десяток лет" не актуальна. "Это не та цель, куда нужно отправить 10 ракет. Это как атаковать гаражный кооператив 5 Искандерами, потому что там два гаража собирают РЭБ. Мы даже не знаем, где эти аппараты производят, возможно, вообще в другом месте, а используют только бренд завода", — говорит он.

Территория завода близка к пострадавшему дому

Относительно видео "Флэш" отметил: "Публикуемое видео снято на выставке в Киеве два месяца назад. На этой открытой для всех выставке был стенд завода Орион. Этот же завод проходит во всей открытой тендерной документации с этими "старыми" телефонными аппаратами".

Глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода отметил, что видео передано СБУ. Он подчеркнул — продолжать его распространять безответственно.

Вячеслав Негода о видео Федиенко

Кто такой Федиенко

Народный депутат Александр Федиенко

Народный депутат Александр Федиенко позиционируется как эксперт по кибербезопасности. Парламетарий 9 созыва ВР от партии "Слуга народа" и является главой подкомитета по безопасности в киберпространстве Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. "Более 20 лет работы в области цифровых коммуникаций, эксперт по кибербезопасности, телекоммуникациям, ИТ-технологиям и информационной безопасности", — описывают его на сайте партии.

Реакция общественности

Мнение украинцев по видео Федиенко разделилось. Часть считает, что он предоставил слишком много информации в видео и зря привлек внимание к Тернопольскому предприятию. "Не обязательно напоминать, куда надо бить и где что делают в стране, тем более для военных… Не было бы огласки, это могло бы уберечь жизнь невинных людей", — пишет Олег Шенглер.

Часть комментаторов негативно оценивает умственные способности нардепа и подчеркивает, что во время войны пиар недопустим. Вспоминают, что подобный случай был раньше. "Выставки в Чернигове мало, когда Искандеры прилетели через несколько минут. Популизм и безответственность", — пишет Андрей Бон.

Однако есть и комментаторы, которые отмечают — выставка была открытой, а технологии — не секретными. Более того, завод достаточно известен. "Она (информация, — ред) вообще не должна быть публичной. Но это же выставка радиоэлектроники военного назначения. Как так получилось, что он стоит перед стендом и на телефон снимает? В таком случае это вопрос к людям, которые выставки делают и позволяют снимать/публиковать", — отмечает Юрий.

