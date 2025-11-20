"Експерт з кібербезпеки". Хто такий нардеп Федієнко, якого звинувачують через трагедію в Тернополі

Громадськість розділилася в оцінках відео депутата після масованого удару Росії

Народний депутат Олександр Федієнко показував відео з засобами військового призначення з виставки та згадав про Тернопіль. Днями Росія намагалась вдарила по місту, намагаючись поцілити в місцевий завод "Оріон", зруйнувавши багатоповерхівки та вбивши щонайменше 26 людей.

Що потрібно знати:

Олександр Федієнко раныше публікував відео, яке після російського удару по Тернополю викликало гостру дискусію

Парламентарю закидають розголошення зайвих деталей

Сам нардеп наполягає: відео зняте влітку на відкритій виставці і не містило таємної інформації

Експерти зазначають, що завод фактично не працює, а його продукція давно не використовується

Тернопільська ОДА передала відео СБУ

Першою удар та відео нардепа пов'язала журналістка Юлія Кирієнко. Вона наголосила, що в ньому Федієнко не тільки називає місце та завод, а й показує самі вироби.

Кадри з відео

"Я не буду казати, що ворог орієнтує цілі лише по відео депутатів. Але і воно може бути підтвердженням для і до того достатньо хорошої розвідки росіян, що там є куди стріляти. Хоча насправді нема. Названо підприємство. Показано навіть технічні характеристики виробів. Чого ніколи не допускають ті, хто працює на таких чутливих зйомках. Відео видалене власником з його ютуб каналу. Через багато тижнів існування там. Після удару по Тернополю", — пише Кирієнко.

Федієнко вже відповів на звинувачення. За його словами виставка відбулась ще влітку в Києві, а знімати мав дозвіл. "Відео не стосується взагалі РЕБу, там був ще з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, що це виставка, там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", — каже в етері КИЇВ24 Олександр Федієнко.

Чи працював завод у Тернополі

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що завод фактично не працює, приміщення здає в оренду. Продукція "Оріону" вже "десяток років" не актуальна. "Це не та ціль, куди треба відправити 10 ракет. Це як атакувати гаражний кооператив 5 Іскандерами, тому що там два гаражі збирають РЕБ. Ми навіть не знаємо, де ці апарати виробляють, можливо, взагалі в іншому місці, а використовують тільки бренд заводу", — каже він.

Територія заводу близько до постраждалого будинку

Щодо відео "Флеш" зазначив: "Відео, яке публікують, знято на виставці в Києві два місяці тому. На цій відкритій для всіх виставці був стенд заводу Оріон. Цей же завод проходить у всій відкритій тендерній документації з цими "старими" телефонними апаратами".

Голова Тернопільської ОДА В'ячеслав Негода зазначив, що відео передане СБУ. Наголосив — продовжувати його розповсюджувати безвідповідально.

В'ячеслав Негода про відео Федієнка

Хто такий Федієнко

Народний депутат Олександр Федієнко

Народний депутат Олександр Федієнко позиціонується як експерт з кібербезпеки. Парламетарій 9 скликання ВР від партії "Слуга народу" та є головою підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. "Понад 20 років роботи у галузі цифрових комунікацій, експерт з питань кібербезпеки, телекомунікацій, ІТ-технологій та інформаційної безпеки", — описують його на сайті партії.

Реакція громадськості

Думка українців щодо відео Федієнка розділилась. Частина вважає, що надав він занадто багато інформації у відео та дарма привернув увагу до Тернопільського підприємства. "Не обов'язково нагадувати, куди треба бити і де що роблять в країні, тим паче для військових…Не було б розголосу, то могли б вберегти життя невинних людей", — пише Олег Шенглер.

Частина коментаторів негативно оцінює розумові здібності нардепа та наголошує, під час війни піар неприпустимий. Згадують, що подібний випадок був раніше. "Виставки в Чернігові мало, коли Іскандери прилетіли за кілька хвилин. Популізм та безвідповідальність", — пише Андрій Бон.

Проте є й дописувачі, які наголошують — виставка була відкритою, а технології — не секретними. Ба більше — завод достатньо відомий. "Вона (інформація, — ред) взагалі не повинна бути публічна. Але це ж виставка радіоелектроніки військового призначення. Як так вийшло, що він стоїть перед стендом і на телефон знімає? В такому випадку це питання до людей, які виставки роблять і дозволяють знімати/публікувати", — зазначає Юрій.

