США разрабатывают новые санкции против России. Трамп рассказал, кого они коснутся

Под ограничения попадут страны, помогающие Путину вести войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия готовит законопроект о новых санкциях в отношении России. Они будут касаться стран, ведущих бизнес с Москвой.

Что нужно знать:

В конце октября Трамп перешел от слов к делу и ввел первый пакет санкций против РФ с тех пор, как стал президентом

Сейчас готовится второй пакет, который касается стран, имеющих бизнес с РФ

Путин хвастается, что санкции не влияют на экономику РФ, но по оценкам экспертов, это не так

Слова Трампа цитирует Reuters. По словам американского лидера, вторичные санкции (против стран, ведущих торговлю с РФ) — его инициатива.

Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, ведущая бизнес с Россией, оказывалась под очень строгими санкциями, Дональд Трамп

Президент США не рассказал подробности законопроекта. Однако он назвал страну, которая может попасть под новые ограничения.

В этот список могут добавить Иран, — отметил Дональд Трамп

Санкции Трампа против РФ — что известно

В конце октября США ввела очередные санкции против РФ за то, что она продолжает вести войну против Украины. Они стали первыми с тех пор, как Трамп стал президентом.

Ограничения ввели против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "ЛУКойл". Российская биржа сразу отреагировала на них падением.

Как сообщал "Телеграф", вскоре глава России Владимир Путин заявил, что санкции США якобы не будут оказывать никакого серьезного влияния на российскую экономику. При этом глава Кремля признал, что они "серьезные". Дональд Трамп иронически ответил российскому лидеру.