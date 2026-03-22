В части Киева второй блэкаут за сутки: что происходит

В воскресенье, 22 марта, в части Киева и Киевской области некоторые жители временно остались без электричества. Причиной тому послужила авария на оборудовании.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК. Отмечается, что авария произошла на объекте, который ранее уже был существенно поврежден из-за российских обстрелов.

Таким образом, свет частично пропал в Дарницком и Днепровском районах столицы.

"Также без электричества часть домов Броварского района Киевщины. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями аварии. Благодарим за терпение и поддержку", — говорится в сообщении.

Второй блэкаут за сутки

Поздно вечером 21 марта в ДТЭК сообщили, что часть Дарницкого и Днепровского районов остались без света из-за аварии на оборудовании

"Энергетики активно работают над восстановлением. В приоритете – подключение критической инфраструктуры по резервным схемам. Планируем завершить ремонтные работы к 02:20", — говори лось в сообщении.

При этом следующее отключение произошло спустя 12 часов.

