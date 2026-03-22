Посреди Киева огромный пожар (репортаж Яна Доброносова)
Информация о пострадавших не поступала
В воскресенье, 22 марта, в Киеве был зафиксирован масштабный пожар на Троещине. По предварительной информации, возгорание произошло возле ТЦ "Милославский" на территории склада.
Густой черный дым виден из разных районов левого берега столицы. Фото и вдео масштабного пожара сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
На кадрах видно, что часть Киева на левом берегу накрыл густой дым из-за сильного пожара. На место вероятно уже направляются экстренные службы.
"Большой пожар возле ТЦ "Милославский" в Киеве", — сообщил Ян Доброносов.
В сети делятся кадрами пожара. Судя по масштабам, возгорание возникло на значительной площади.
"Масштабный пожар возле ТЦ Милославский. Горит складское помещение", — говорится в сообщении.
Согласно информации СМИ, спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пожар произошел не на столичной Троещине, а в области. По предварительным данным, горит складское помещение площадью 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели приступили к ликвидации пожара. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чернигове раздался взрыв в "АТБ". Есть пострадавшие.