Посреди Киева огромный пожар (репортаж Яна Доброносова)

Информация о пострадавших не поступала

В воскресенье, 22 марта, в Киеве был зафиксирован масштабный пожар на Троещине. По предварительной информации, возгорание произошло возле ТЦ "Милославский" на территории склада.

Густой черный дым виден из разных районов левого берега столицы. Фото и вдео масштабного пожара сделал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На кадрах видно, что часть Киева на левом берегу накрыл густой дым из-за сильного пожара. На место вероятно уже направляются экстренные службы.

"Большой пожар возле ТЦ "Милославский" в Киеве", — сообщил Ян Доброносов.

Пожар в Киеве. Фото Ян Доброносов

Дым накрыл некоторые районы Киева. Фото Ян Доброносов

В сети делятся кадрами пожара. Судя по масштабам, возгорание возникло на значительной площади.

"Масштабный пожар возле ТЦ Милославский. Горит складское помещение", — говорится в сообщении.

Согласно информации СМИ, спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пожар произошел не на столичной Троещине, а в области. По предварительным данным, горит складское помещение площадью 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели приступили к ликвидации пожара. Причины возгорания устанавливаются.

