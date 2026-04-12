Аномальна явка та черги на дільницях: як відбувається голосування в Угорщині

У неділю, 12 квітня, рано-вранці почалися вибори до парламенту Угорщини. Загалом у них беруть участь п’ять партій, але фактично основних суперників лише два. Це партія "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та опозиційна "Тиса" Петера Мадяра.

"Телеграф" стежить за виборами в Угорщині в режимі онлайн. Від їхніх результатів залежить доля європейського кредиту 90 мільярдів євро для України і не лише.

10:30 Перед виборами звучали попередження про можливі фальсифікації та зовнішнє втручання. Російські спецслужби нібито планували втрутитися у голосування на користь Орбана — про це повідомляли кілька видань, зокрема The Financial Times. Сам Орбан, однак, звинуватив у спробах вплинути на вибори Київ та союзників щодо ЄС, які нібито хочуть встановити в Угорщині "проукраїнський" уряд, пише DW.

Обидві партії — і "Фідес", і "Тиса" — запустили платформи для фіксації порушень, звинувачуючи одна одну у підготовці фальсифікацій. Петер Мадьяр заявив, що станом на 10:00 на сайт "Тиси", присвячений фальсифікації виборів, надійшло близько 60 повідомлень.

10:00 Партія "Фідес" заявляє, що вже було виявлено сотні випадків порушень, зокрема йдеться про виявлення аудіозапису, який нібито свідчить про плани партії "Тиса" підкупити голоси циган. Правляча партія заявила, що подасть скаргу у цій справі за підозрою у злочині проти виборчої системи. "За результатами проведених нами перевірок було виявлено 639 випадків порушень на виборах, і 74 заяви до поліції перебувають на розгляді", — заявив депутат Європарламенту від партії "Фідес" Чаба Демотор.

Орбан відповів на кілька запитань журналістів, які стосувалися України. Його запитали, чи передав би він території Росії замість Зеленського, на що він відповів: "На щастя, я не Зеленський". Прем'єр-міністр також відповів на запитання, чи привітав би він Петера Мадяра з перемогою. Він відповів: "Так, я завжди дотримуюсь норм цивілізації".

Орбан проголосував на виборах

9:30 Явка за 9 годин становила 16,89%, що є рекордом. Чотири роки тому цей показник становив 10,31%.

7:30 Станом на 7 годину явка становила 3,46%. Це майже вдвічі більше, ніж на аналогічному етапі попередніх парламентських виборів чотири роки тому, коли показник становив 1,8%.

Водночас із самого ранку на частині виборчих дільниць утворилися черги. За повідомленнями з місць, у деяких регіонах виборцям доводиться чекати близько години, щоб отримати можливість проголосувати.

6:30 О 6:00 за будапештським часом відкрилося понад 10 000 виборчих дільниць по всій країні. Голосування триватиме до 19.00. Очікується участь близько 7,5 млн виборців.

На передвиборчому мітингу напередодні увечері Петер Мадяр пообіцяв запровадити податок на багатство для мільярдерів, відкрити досьє на секретних агентів та розслідувати російський вплив, а також розпочати розслідування проти міністра закордонних справ країни Петера Сійярто.

Хто бере участь у виборах і які шанси

Виборці обирають кандидата в одномандатному окрузі (в такий спосіб розподіляються 106 зі 199 мандатів) та голосують за партії. Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати щонайменше 5% голосів.

У виборах беруть участь п’ять політичних сил. Основне протистояння розгорнулося між партією "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, який обіймає посаду з 2010 року, і опозиційною "Тисою" Петера Мадяра, створеною 2020 року (сам Мадяр вийшов із правлячої партії 2024-го).

Також у бюлетенях представлені ліва "Демократична коаліція", сатирична Партія двохвостого собаки та вкрай права "Наша батьківщина" (Mi Hazánk). За даними опитувань, лише остання має шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Незалежні соціологи прогнозують впевнену перемогу "Тиси", тоді як провладні дослідницькі центри очікують на збереження парламентської більшості за "Фідес". У разі подолання "Нашою вітчизною" п'ятивідсоткового бар'єра "Фідес" може створити коаліцію з цією політичною силою, представники якої заявляли, що не об’єднуватимуться з "Тисою".

Відповідно до законодавства, остаточний підрахунок голосів має бути завершений не пізніше суботи, 18 квітня.

У передвиборчій кампанії Орбан та "Фідес" наголошували на темі війни в Україні: на агітаційних матеріалах розміщено зображення президента України Володимира Зеленського та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн із тривожними гаслами.

Сам Орбан та міністр закордонних справ Петер Сійярто регулярно заявляють, що Київ та Брюссель нібито втягують Угорщину у війну, а також попереджають про можливі диверсії на енергетичну інфраструктуру країни. Крім того, Будапешт на рівні ЄС послідовно блокує фінансову допомогу Україні та нові санкції проти Росії.

Згідно з соціологічними опитуваннями, напередодні 12 квітня "Тиса" випереджала партію "Фідес" щонайменше на дев'ять відсотків.