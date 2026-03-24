Магия макияжа или другая женщина? Сеть снова гудит о двойнике Мелании Трамп (фото)

Интернет-конспирологи уверены, что у супруги президента США есть дублер

В США снова заговорили о "фальшивой Мелании Трамп". Причиной послужили вирусные видео с публичных выходов Дональда и Мелании Трамп. Часть пользователей соцсетей уверяет, что рядом с президентом была не настоящая первая леди, а ее двойник. Волну обсуждений подхватили после их выезда в Мар-а-Лаго 13 марта.

Интернет-пользователи традиционно принялись "анализировать" внешность Мелании — от черт лица к манере двигаться. Особенно много комментариев вызвали большие темные очки, через которые в сети снова начали писать, что это якобы не Мелания, а дублер. Некоторые прямо заявляли, что "настоящую" жену Трампа давно не показывают на публике, а вместо нее периодически появляется другая женщина.

Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

На самом деле эта история не нова. Теория о "подмене" Мелании Трамп гуляет по интернету еще с 2017 года и регулярно возвращается каждый раз после ее публичных выходов. Ранее волны таких слухов уже поднимались во время первого президентского срока Трампа, а также снова загорались в 2024 году, когда Мелания появилась на избирательном участке в темных очках.

Сторонники этой теории обычно ссылаются на одни и те же "аргументы". Мол, в разные дни Мелания выглядит иначе, имеет другую мимику или держится более отстраненно. Но никаких доказательств существования двойника так и не появилось. Медиа ранее неоднократно называли эту версию безосновательной теорией заговора, которая "живет" преимущественно за счет вирусных постов.

Отдельно внимание к этой теме в свое время подогрела и одна фраза самого Дональда Трампа, когда он, представляя жену, подчеркнул, что Мелания прямо здесь. Для поклонников конспирологии это стало еще одним поводом для фантазий.

