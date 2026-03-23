Входил в списки богатейших людей мира: что известно о состоянии Радвинского и кто получит наследство

О семье бизнесмена почти нет информации

Леонид Радвинский — известный американский предприниматель украинского происхождения. Он получил мировую известность как владелец сервиса OnlyFans. А сегодня, 23 марта, стало известно, что бизнесмен умер от онкологического заболевания, ему было 43 года.

"Телеграф" рассказывает, что известно о наследстве, которое оставил после себя Леонид Радвинский.

Леонид Радвинский родился в Одессе в 1982 году, но в детстве вместе с семьей переехал в США (в Чикаго). Свою карьеру он начинал как обычный программист и создатель сайтов, специализируясь на проектах с платным контентом.

А уже в 2018 году он выкупил контрольный пакет акций британской компании Fenix International, владеющей OnlyFans. Под его руководством платформа превратилась в глобальный мультимиллиардный бизнес.

Несмотря на всемирную известность его сервиса,сам Радвинский придерживался непубличного образа жизни, был почти затворником. Он практически не давал интервью и не появлялся на публичных мероприятиях.

По данным Forbes и других бизнес-изданий, бизнесмен был женат. Семья проживала во Флориде. Однако о наличии у него детей информации в сети нет.

Во сколько оценивают состояние Радвинского?

Леонид Радвинский входил в списки богатейших людей мира. Его состояние стремительно росло вместе с популярностью платформы OnlyFans. По оценкам Forbes на март 2026 года его капитал оценивался примерно в $4,7 млрд.

Некоторые источники (например, Real-Time Billionaire от Forbes на конец 2025 года) называли цифру до $7,8 млрд. Также известно, что за период с 2021 по начало 2025 года он выплатил себе более $1,8 млрд в виде дивидендов.

Исходя из информации о том, что Радвинский был женат, можно предположить, что его миллиардное наследство перейдет к жене. А если у бизнесмена были дети, то и им, вероятно, что-то достанется.

Стоит отметить, что Радвинский был также меценатом и жертвовал средства на благотворительность. В частности, известно, что он выделял миллионы долларов на медицинские исследования (включая борьбу с раком), защиту животных и гуманитарную помощь Украине.

