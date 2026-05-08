Мама четырех детей, юрист и благотворительница. Что известно о новой владелице OnlyFans

Женщину называют выдающимся филантропом

Владелицей OnlyFans стала Екатерина "Кэти" Чудновская, вдова украинского американца Леонида Радвинского, владевшего платформой. Ее муж умер от онкологического заболевания в марте 2026 года, оставив состояние по меньшей мере 3,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что вдова заменила Радвинского как человека со значительным контролем над холдинговой компанией OnlyFans еще в марте, когда тот скончался. Чудновская также получила полномочия назначать и увольнять директоров лондонской компании Fenix International, через которуб Радвинский контролировал мажоритарный пакет акций OnlyFans с помощью траста.

Екатерина Чудновская. Фото: bollywoodshaadis

Что известно о Кэти Чудновской, которая унаследовала OnlyFans

42-летняя Чудновская является юристом и венчурным инвестором. Она — мать четырех детей, семья проживает в США.

Сейчас новая владелица OnlyFans также занимает должность главного юрисконсульта национальной частной технологической фирмы, занимающейся вопросами интеллектуальной собственности, торговых марок, приобретения технологий, а также слияний и поглощений. Кроме того, Кейт Чудновская — президент Фонда исследований женской филантропии.

Леонид Радвинский и Кейт Чудновская. Фото: bollywoodshaadis

В последние 10 лет Чудновская также была членом правления Фонда исследований желудочно-кишечного тракта (GIRF) Центра заболеваний пищеварительной системы Чикагского университета. В 2019 году стала президентом правления. Ежегодно при ее содействии собирают более 3 миллионов долларов в поддержку врачей и ученых Чикагского университета и за его пределами.

Вдова Радвинского начала юридическую карьеру в Thomas Coburn Fagel Haber, где специализировалась на корпоративном праве, недвижимости, слияниях и поглощениях, банкротстве и бизнес-банкинге. Чудновская получила степень бакалавра политологии и славянской литературы в Северо-Западном университете и продолжила обучение в университете Де Поля, где получила степень доктора юридических наук.

Чудновская имеет репутацию филантропки

Кэти Чудновскую называют выдающейся филантропкой (человек, который занимается благотворительностью и бескорыстно помогает нуждающимся). Она защищает права пациентов и поддерживает медицинские исследования. Вдова владельца OnlyFans продвигает научные исследования по разработке новаторских методов лечения онкологических заболеваний. Она управляет и участвует в многочисленных исследовательских проектах, направленных на расширение понимания редких видов рака и наиболее эффективных способов борьбы с ним.

Радвинский с Чудновской. Фото: bollywoodshaadis

Как рассказала сама Чудновская, благотворительность и привлечение к ней других является одной из ее "страстей". Кроме карьеры главного юрисконсульта национальной технологической фирмы и директора агентства недвижимости она инвестирует значительное время и ресурсы в ряд благотворительных проектов.

Кроме работы в должности президента правления Фонда исследований желудочно-кишечного тракта в Центре заболеваний пищеварительной системы Чикагского университета, Чудновская также анонимно делает пожертвования другим учреждениям. Среди них — Университет Майами, больница Маунт-Синай в Майами-Бич, Чикагский университет, Пенсильванский университет.

Что такое OnlyFans

Это популярная онлайн-платформа, где авторы контента за платную подписку дают доступ к эксклюзивным фото и видео. Сервис считается платформой с контентом для взрослых, но и OnlyFans используют также фитнес-тренеры, музыканты и т.д. для прямой монетизации своего творчества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о состоянии Радвинского. Он входил в списки самых богатых людей мира. Его состояние стремительно росло вместе с популярностью платформы.

OnlyFans. По оценкам Forbes на март 2026 года его капитал оценивался примерно в $4,7 млрд.