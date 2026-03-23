В 43 года умер владелец Onlyfans Леонид Радвинский: он родом из Украины

Его жизнь оборвалась после продолжительной борьбы с раком

Умер 43-летний Леонид Радвинский — уроженец Одессы, американский предприниматель, владелец OnlyFans и миллиардер, превративший платформу платного контента в один из самых прибыльных цифровых бизнесов в мире. Ему было всего 43 года.

Об этом сообщило издание bloomberg. В последние годы он боролся с оноколгией, но болезнь его победила.

Что известно о Леониде Радвинском

Леонид родился в Одессе, но в раннем возрасте его семья эмигрировала в Чикаго. Он получил экономическое образование в Northwestern University, но еще до этого начал заниматься интернет-бизнесом. Он — предприниматель и программист, много лет работавший в цифровой сфере, впоследствии ставший одним из самых закрытых и одновременно богатых игроков adult-tech индустрии.

Важный нюанс: OnlyFans не основывал Радвинский. Платформу в 2016 году запустил британец Тим Стокли, а Радвинский вошел в этот бизнес позже. В 2018 году он купил 75% материнской компании Fenix International, а со временем стал ее фактическим владельцем. Именно после этого соглашения OnlyFans начал еще более активно ассоциироваться с контентом 18+ и быстро превратился из относительно узкого сервиса в глобальную площадку с миллионами пользователей и создателей контента.

Леонид Радвинский.

Финансово этот бизнес оказался буквально золотой жилой для Радвинского. По данным Reuters, в 2023 финансовом году создатели контента сгенерировали на платформе около 6,6 млрд долларов, а сам Радвинский получил 472 млн долларов дивидендов только за тот период. Ранее он уже забирал 338 млн долларов по итогам 2022 года и 284 млн долларов за 2021 год. Forbes в марте 2026 года писал, что в целом с 2021 года по начало 2025-го он выплатил себе 1,8 млрд долларов дивидендов. А в августе 2025-го Bloomberg сообщал о еще одном рекордном платеже — 701 млн долларов. В 2025 году Forbes оценил состояние Радвинского в 7,8 млрд долларов.

Помощь Украине

Радвинский после начала большой войны поддерживал Украину финансово. По данным издания Business Insider, в 2022 году он пожертвовал 5 млн долларов в помощь нашей стране. Также известно, что бизнесмен поддерживал и другие благотворительные инициативы, в том числе медицинские и зоозащитные.

