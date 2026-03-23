Входив до списків найбагатших людей світу: що відомо про статки Радвінського і хто отримає спадок

Про сім’ю бізнесмена майже немає інформації

Леонід Радвінський – відомий американський підприємець українського походження. Він отримав світову популярність як власник сервісу OnlyFans. А сьогодні, 23 березня, стало відомо, що бізнесмен помер від онкологічного захворювання, йому було 43 роки.



Що відомо про творця OnlyFans?

Леонід Радвінський народився в Одесі 1982 року, але в дитинстві разом із сім’єю переїхав до США (в Чикаго). Свою кар’єру він розпочинав як звичайний програміст та творець сайтів, спеціалізуючись на проектах із платним контентом.

Леонід Радвінський. Фото: HotNews

А вже у 2018 році він викупив контрольний пакет акцій британської компанії Fenix International, яка володіє OnlyFans. Під його керівництвом платформа перетворилася на глобальний мультимільярдний бізнес.

Незважаючи на всесвітню популярність його сервісу, сам Радвінський дотримувався непублічного способу життя, був майже самітником. Він мало давав інтерв’ю і не з’являвся на світських заходах.

За даними Forbes та інших бізнес-видань, бізнесмен був одружений. Сім’я мешкала у Флориді. Однак про наявність у нього дітей інформації у мережі немає.

Леонід Радвінський. Фото: https://fakty.ua/

У скільки оцінюють статки Радвінського?

Леонід Радвінський входив до списків найбагатших людей світу. Його статки стрімко зростали разом із популярністю платформи OnlyFans. За оцінками Forbes на березень 2026 року, його капітал оцінювався приблизно в $4,7 млрд.

Деякі джерела (наприклад, Real-Time Billionaire від Forbes на кінець 2025 року) називали цифру до $7,8 млрд. Також відомо, що за період із 2021 до початку 2025 року він виплатив собі понад $1,8 млрд у вигляді дивідендів.

Леонід Радвінський. Фото: India Today

Виходячи з інформації про те, що Радвінський був одружений, можна припустити, що його мільярдний спадок перейде до дружини. А якщо бізнесмен мав дітей, то й їм, ймовірно, теж щось дістанеться.

Варто зазначити, що Радвінський був також меценатом та жертвував кошти на благодійність. Зокрема відомо, що він виділяв мільйони доларів на медичні дослідження (включаючи боротьбу з раком), захист тварин та гуманітарну допомогу Україні.

