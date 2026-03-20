"Золотой мальчик" Белого дома. Что известно о самом загадочном сыне Трампа и как он сейчас выглядит (фото)

В 20 лет Бэррон владеет состоянием до $150 млн

В пятницу, 20 марта, младший сын 47-го президента США Дональда Трампа — Бэррон — отмечает свой 20-й день рождения. Пока его сверстники ведут обычную студенческую жизнь, "первый сын" Америки с ростом более двух метров продолжает оставаться не только главной надеждой политической династии своего отца, но и объектом теорий заговора.

Свое 20-летие Бэррон встречает в статусе студента элитной Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете (NYU), пишет The Palm Beach Post. "Телеграф" рассказывает, что известно о единственном общем сыне Дональда и Мелании Трамп, сколько он зарабатывает и как сейчас выглядит.

Отметим, что несмотря на статус президентского сына, Бэррон старается держаться в тени: он редко дает интервью и почти не пользуется соцсетями, что только подогревает интерес публики к его личности.

Двухметровый гигант

Бэррон официально стал самым высоким в семье. Его рост превышает 201 см. Из-за модельной внешности и серьезного взгляда Бэррона уже называют "новым секс-символом" консервативной Америки.

Молодой мультимиллионер

К 20 годам состояние Бэррона, благодаря семейным трастам и недвижимости, оценивается в сумму от $80 млн до $150 млн. Он с детства привык к роскоши: в Трамп-Тауэр у него был целый этаж, который Мелания называла "гостиной Бэррона".

Тайное оружие отца

Несмотря на юный возраст, Бэррон считается одним из ближайших советников Дональда Трампа в вопросах работы с молодежью. Именно он, по слухам, подсказал отцу делать ставку на подкасты и стримеров во время предвыборной гонки, что помогло привлечь голоса поколения Z.

Полиглот и интеллектуал

Бэррон свободно говорит на словенском (язык матери) и французском. В отличие от братьев Дональда-младшего и Эрика, которые любят охоту и публичные споры, Бэррон увлекается футболом и компьютерными технологиями.

"Путешественник во времени"

Самая безумная и популярная теория в сети связана с книгами Ингерсолла Локвуда, написанными еще в конце XIX века. В романе "Удивительное путешествие маленького барона Трампа" рассказывается о мальчике-аристократе, который находит портал в другие миры. Фанаты конспирологии находят пугающие совпадения: имя героя, внешнее сходство и даже упоминание наставника по имени Дон — как от имени отца Дональда.

Напомним, что ранее в сети начался целый флэшмоб #SendBarron. Оказывается, американцы требуют отправить Бэррона Трампа на Ближний Восток, чтобы продемонстрировать свой "патриотизм".