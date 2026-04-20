Самолет России сел в стране ЕС впервые за время полномасштабной войны: что произошло

Пассажирский лайнер подавал сигнал бедствия

В понедельник, 20 апреля, самолет Airbus A321, принадлежащий российской авиакомпании Pegasus, следующий из Петербурга в Стамбул, приземлился в Румынии.

Об этом пишут российские СМИ. Воздушное судно подало сигнал бедствия через 2,5 часа после вылета, после чего совершило экстренную посадку в Бухаресте.

Стоит отметить, что регулярное авиасообщение между РФ и Румынией приостановили в 2022 году после полномасштабного вторжения Москвы в Украину. С того момента страна не приняла и не выпустила ни одного прямого рейса в Россию.

Авиалайнер может перевозить от 185 до 236 пассажиров. Он считается относительно новым — он в эксплуатации 5,5 лет. Что именно случилось с самолётом, пока неизвестно.

Напомним, после введения санкций российская гражданская авиация столкнулась с системным дефицитом оригинальных запчастей и сервисного обслуживания для самолётов западного производства — прежде всего Airbus и Boeing.

ЕС и США был введен запрет на экспорт авиационных комплектующих в РФ. Под ограничения попали не только крупные узлы, например, двигатели, но и расходники — фильтры, электроника, программные обновления.

В результате Россия вынуждена разбирать часть авиалайнеров на запчасти и использовать неофициальные поставки с рисками качества и отслеживания происхождения деталей.

Ранее над Киевом засекли загадочный борт, который летел из Санкт-Петербурга. Якобы самолет нарушил воздушное пространство нашей страны, пролетел ее насквозь, а затем благополучно завершил рейс.