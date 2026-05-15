Украинские военные освободили село на Харьковщине и ликвидировали много оккупантов (карта и видео)

Населенный пункт расположен всего в 4 км от российской границы

Силы обороны Украины деоккупировали Отрадное и прилегающую территорию Дворичанского общества Харьковской области. Всего в результате успешных наступательных действий подразделения 16 армейского корпуса освободили там около 22 квадратных километров украинской земли.

Об этом сообщается на Facebook-странице 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины. Уточняется, что во время операции противник понес значительные потери – ликвидировано 56 оккупантов.

Освобожденное Отрадное на карте deepstate

"Подразделения 129 отдельная тяжелая механизированная бригада провели штурмовые действия и вытеснили противника с укрепленных позиций, лесополос и опорных пунктов. К операции были привлечены штурмовые группы, операторы БпЛА и артиллерия — каждый элемент работал четко, слаженно и на результат. Украинские воины шаг за шагом выявляли и поражали позиции противника, разрушая его попытки удержаться на нашей земле", – рассказали в 16-м армейском корпусе.

Когда враг оккупировал Отрадное

Проект DeepState сообщил о том, что россияне захватили Отрадное в Харьковской области 22 ноября 2025 года. Отрадное расположено в Дворичанской поселковой общине Купянского района Харьковской области, всего в 4 км от границы с Россией. Вокруг села несколько небольших лесных массивов, в том числе урочища Дубовый Лес, Сергеевка, Дробашин Лес, Крутой Лес.

