Українські військові звільнили село на Харківщині та ліквідували багато окупантів (карта і відео)

Населений пункт розташовано всього за 4 км від російського кордону

Сили оборони України деокупували Одрадне та прилеглу територію Дворічанської громади Харківської області. Всього в результаті успішних наступальних дій підрозділи 16 армійського корпусу звільнили там близько 22 квадратних кілометрів української землі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 16-го армійського корпусу Збройних сил України. Уточнюється, що під час операції противник зазнав значних втрат – ліквідовано 56 окупантів.

Звільнене Одрадне на карті deepstate

"Підрозділи 129 окрема важка механізована бригада провели штурмові дії та витіснили противника з укріплених позицій, лісосмуг і опорних пунктів. До операції були залучені штурмові групи, оператори БпЛА та артилерія – кожен елемент працював чітко, злагоджено й на результат. Українські воїни крок за кроком виявляли та уражали позиції противника, руйнуючи його спроби втриматися на нашій землі", — розповіли у 16-му армійському корпусі.

Коли ворог окупував Одрадне

Проєкт DeepState повідомив про те, що росіяни захопили Одрадне на Харківщині 22 листопада 2025 року. Одрадне розташоване у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області, всього за 4 км від кордону з Росією. Навколо села кілька невеликих лісових масивів, у тому числі урочища Дубовий Ліс, Сергіївка, Дробашин Ліс, Крутий Ліс.

