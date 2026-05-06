Бандера держится. Как выглядит Дружковка за 13 км от фронта (репортаж Яна Доброносова)

Россияне превращают очередной населенный пункт Донбасса, который якобы хотели "спасать", в руины

Город Дружковка Донецкой области ежедневно подвергается жестоким обстрелам со стороны российских оккупантов. От нее до фронта около 13 км.

Прифронтовую Дружковку посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как город выглядит сейчас, 6 мая 2026 года.

Расстояние между Дружковкой и фронтом 6.05.2026. Фото: карта deepstate

Дороги в Дружковке затянуты антидроновыми сетками. В объектив фотографа попал дым после очередного удара по городу. С каждым днем там все больше разбитых домов и автомобилей, сгоревших из-за вражеских обстрелов.

Однако баннер со Степаном Бандерой, ведущим деятелем украинского национально-освободительного движения XX века, возглавлявшим Организацию украинских националистов, держится на дороге Дружковки, хотя и поврежден. Бандера стал символом борьбы за независимость Украины, поэтому этот факт очень красноречив.

Баннер с Бандерой держится в Дружковке. Фото: Ян Доброносов

Рядом – сожженное авто. Фото: Ян Доброносов

Дым стал частью пейзажа. Фото: Ян Доброносов

Даже весенний солнечный день город выглядит мрачным и израненным. Фото: Ян Доброносов

На улицах немало машин, сгоревших из-за обстрелов. Фото: Ян Доброносов

Дым после прилета. Фото: Ян Доброносов

Военные на улицах Дружковки. Фото: Ян Доброносов

Враг бьет по жилым кварталам, превращая очередной город Донбасса в руину. Над Дружковкой постоянно летают fpv-дроны, поэтому антидроновые сетки стали частью пейзажа. Также, к сожалению, обычным явлением стали клубы дыма над городом.

Сколько человек было в Дружковке до полномасштабной войны

До полномасштабного вторжения России в Украину, в Дружковской общине проживали более 60 тысяч человек, однако сейчас большинство вынуждены были уехать, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. Однако часть людей остаются в городе, они вынуждены жить в постоянной опасности и в тяжелых условиях.

Напомним, в начале марта Дружковку посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил бойцов наградами и узнал оперативное состояние на этом участке.