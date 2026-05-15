Hell по 18 гривен и лимонад по 23: у "АТБ" появились напитки по привлекательным ценам

Марина Ищенко
До конца акционного предложения осталось 6 дней. Фото Коллаж "Телеграф"

Скидки на товар составили -54%

Сеть супермаркетов "АТБ" начала масштабную распродажу в категории напитков. Магазин существенно снизил цену на воду, квас, энергетики и популярную газировку.

"Телеграф" исследовал сайт. Мы расскажем, что можно купить на больших скидках в отделе напитков.

Рекордные скидки

  • Энергетик Hell SPARKLER (вкус винограда), 250 мл17,91 грн вместо 39,80 грн (–54%). Это самая большая скидка в категории.
  • Лимонад "День в День", 2 л23,22 грн вместо 44,80 грн (-48%).
  • Тархун "День в День", 2 л23,70 грн вместо 44,80 грн (-47%).
  • Вода "Поляна Купель" минеральная (стекло), 0,5 л25,65 грн вместо 44,80 грн (-42%).
  • Вода "Поляна Купель" минеральная, 1,5 л27,18 грн вместо 44,80 грн (-39%).
  • Напиток "День в День" (персик и малина), 2 л27,50 грн вместо 44,80 грн (-38%).
Скидки в отделе напитков

Холодный чай и Квас

  • Квас "Старокиевский", 1 л24,50 грн вместо 37,90 грн (-35%).
  • Холодный чай "Своя Линия" черный (персик), 1,5 л36,27 грн вместо 53,90 грн (-32%).
  • Холодный чай "Своя Линия" черный (малина), 0,5 л16,47 грн вместо 24,40 грн (-32%).
Холодные напитки и квас

Популярные мировые бренды

  • Coca-Cola и Coca-Cola Zero, 1,5 л – по 39,50 грн вместо 51,70 грн (–23%).
  • Fanta Shokata Zero и Mandarin Zero, 2 л – по 47,90 грн вместо 62,90 грн (–23%).

Акционные предложения длятся всего неделю. С 13 по 20 мая.

