Вінниця може залишитися без води на довгий час: що сталось, усі подробиці

В обласному центрі сталося принаймні дві крупних аварії за один день

У Вінниці зупинилася головна водопровідна станція через проблеми з електроживленням. Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Бригади працюють над відновленням електроенергії, повідомили в облводоканалі.

Про це повідомили у Вінницькому обласному водоканалі. На запитання у коментарях представники підприємства додали:

"Станція поки що знеструмлена. Це означає, що коли немає світла — немає води. Відновимо світло, зможемо запустити й її. Повідомимо, коли спочатку повернемо електроживлення на станцію. А наповнення водогонів по місту після запуску станції може зайняти до 6 годин".

Пізніше стало відомо, що запустили перший підйом — подачу води на станцію. Працівники відновлюють живлення станції 2-го підйому, який здійснює подачу води зі станції на місто.

"Коли запустимо станцію повністю і почнемо наповнювати водогони, повідомимо. Зараз вже сформували аварійну бригаду, яка буде працювати під час наповнення водогонів — щоб унеможливити ймовірні витоки і оперативно стравлювати повітря з системи", — написали в облводоканалі.

Варто зазначити, що на кілька годин раніше повідомлялося про відсутність води у частині Вінниці через сильний витік на магістральному водогоні діаметром 300 мм. Комунальники навіть публікували фото розлому на трубі, до якого докопався бульдозер.

Тріснута труба у Вінниці

Містяни були неприємно здивовані таким збігом. Також у коментарях пишуть, що станція за останній час зупиняється занадто часто, та висловлюють своє обурення.

Крім того, вінничанам не сподобалося, що, на їхню думку, причину проблем з електрикою шукали занадто довго.

Раніше ми писали, що на тлі ризиків атак Росії по об’єктах водопостачання, українцям слід заздалегідь подбати про запаси води. Не менш важливо вибрати місця для зберігання води.