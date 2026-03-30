Питьевая вода резко дорожает в регионах: почему и что сейчас с ценами в Киеве

Украинцы все чаще покупают очищенную воду

В Украине дорожает питьевая вода на разлив — о росте цены сообщают в Днепропетровской, Винницкой и ряде других областей. Основная причина – рост стоимости обслуживания.

Из-за сомнений в качестве водопроводной воды многие жители городов покупают очищенную воду или устанавливают фильтры.

В частности, в Виннице, с 1 апреля цена на воду в акваматах вырастет на 50%, будет стоить 3 грн за литр питьевой воды. "Телеграф" разбирался, что происходит на рынке питьевой воды Украины и какие сейчас цены на примере столицы.

Вода в автоматах (водоматах, акваматах) обычно представляет собой очищенную водопроводную или артезианскую воду, которая проходит через многоступенчатую систему фильтрации непосредственно внутри аппарата. Она дешевле бутылированной воды из магазина, но из-за подорожания электроэнергии, расхода на горючее и роста зарплат, весной подорожание воды ощутили сразу в нескольких областях.

Автоматы и разливные станции — сколько стоит вода

Так выглядит водомат/gwater.com.ua

Заметим, распространенность водоматов разная в зависимости от населенного пункта. Кое-где, например в Харькове, есть бесплатные бюветы с питьевой водой. В Киеве водоматы с водой не сильно распространены, среди сетей есть Аквабокс – стоимость воды при оплате наличными – 2,99 грн за литр. При покупке в приложении чуть дешевле – 2,49 грн.

Набрать воды можно также в специализированных пунктах разлива воды. Такие иногда устанавливают в магазинах или по отдельным точкам. Например, в сети "Здоровая вода" литр воды стоит 2,5 грн, 2 грн — если человек относится к социально уязвимым категориям и имеет соответствующее удостоверение.

Пункт разлива на Теремках/ Источник: vodazdorova.com.ua

Водоматы в столице должны быть характерно обозначены и типичны – это утверждено соответствующими правилами. С весны 2025 место под него можно арендовать через систему "Прозорро".

Доставка воды в Киеве

Телеграф изучил предложения на рынке доставки воды в столице. Самая низкая цена за бутыль воды 18,9 литров – около 110 грн. Максимальная – в среднем около 255 грн. Это зависит от минерализации воды, поставщика, объема заказа и т.п. Таким образом, вода питьевая стоит 5,8–13,5 грн за литр. Если человек заказывает воду в первый раз, то к стоимости нужно добавить залоговую сумму за бутыль — около 250-300 грн.

Сколько сейчас стоит литр питьевой воды

Почему люди покупают воду в автоматах

Изношенные водопроводные сети не придают воде чистоты, а устаревшие технологии хлорирования не соответствуют современным стандартам. Употреблять воду из-под крана без кипячения достаточно рискованно, в частности Минздрав рекомендует это делать, если не уверены в качестве воды. После начала полномасштабного вторжения ситуацию усложняют дополнительные экологические угрозы поэтому несмотря на регулярные проверки качества воды, соответствующими службами, все больше людей использует такую воду только для бытовых нужд. В результате жители крупных городов фактически платят дважды – за водоснабжение и за очищенную воду от частных поставщиков. Другой вариант – установка дополнительных очистных систем в квартирах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия нацелилась на систему водоснабжения в Украине. В частности, уже била по ГЭС на Днестре, из-за чего возникли проблемы не только в Украине, но и в Молдове.