Больных нет, но… Что с украинцами на лайнере, где вспышка хантавируса

В МИД постоянно контролируют ситуацию

Один из украинцев, находившийся на лайнере "MV Hondius", где зафиксирована вспышка хантавируса, эвакуируется в Нидерланды. Остальные четверо остаются на борту.

Об этом сообщили "Телеграфу" источники в МИДе. Отмечается, что в настоящее время у граждан Украины не выявлены признаки болезни.

"По информации оператора судна, четверо граждан Украины останутся на борту в составе экипажа для обеспечения перехода судна в Нидерланды. По прибытию их планируется направить в медицинское учреждение для прохождения карантина", — говорят в министерстве.

Хантавирус переносят грызуны

Напомним, что круизный лайнер прибыл на Канарские острова 9 мая. Уже в воскресенье, 10 мая, начали эвакуировать пассажиров из более чем 20 стран. Людей в защитных костюмах переправляли на берег лодками, а затем развозили по домам правительственными и военными самолетами.

Известно, что с начала вспышки хантавируса погибли три человека, пятеро заражены. Сейчас все, кто был на лайнере, переведены в режим карантина.

Для справки

Хантавирус – это вирус, который может заражать людей и животных. Он проявляется преимущественно геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, иногда может стать причиной смерти.

Как передается хантавирус

Обычно передается через вдыхание частиц экскрементов грызунов и между людьми почти не распространяется. Впрочем, вирус Андес, обнаруженный на судне, в редких случаях может передаваться от человека человеку. Симптомы появляются от одной до восьми недель после заражения.

