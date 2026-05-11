В России идут "интересные" процессы, а Украина закрывает небо, — Сибига

Европа играет новую роль в миротворческом треке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что позиции Украины укрепились, так как создана новая реальность на поле боя. В то же время, в России происходят "новые, очень интересные процессы" — и не только в экономике.

Об этом Сибига заявил перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе, передает корреспондент "Телеграфа" Ольга Кириллова. По словам главы МИД, Украина смогла пройти тяжелую зиму, конечно, с помощью наших международных партнеров.

Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Стабилизация фронта и закрытие неба

"И на поле боя мы стабилизировали фронт и также находимся в позиции, когда закрываем небо. Если говорить о дронах, то сейчас мы можем сбивать до 90% воздушных объектов, которыми россияне нас атакуют. Также мы проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкционные мероприятия, и они работают", — отметил Сибига.

В России происходят новые процессы

Он добавил, что также наблюдаются интересные процессы в России. Это сигнал того, что давление на страну-агрессора должно продолжаться.

Мы также заметили новые, очень интересные процессы в России — не только в экономике, поэтому мы следим за ними. И для нас это тоже сигнал продолжать давление на Россию, Андрей Сибига

По его словам, в ходе встречи он намерен обсудить со своими коллегами новые пакеты санкций против РФ и мирные усилия. Киев пытается использовать любую возможность, чтобы приблизить мир.

Новая роль Европы в мирных усилиях

"Почему я упомянул об импульсе – мы можем говорить о новой роли Европы. Да, у нас есть основной трек мирных переговоров под лидерством США, и нам нужно это направление, нам нужно лидерство США, но Европа также может сыграть свою роль… Мы говорим не об альтернативных мирных переговорах, мирном или дипломатическом треке, а об их дополнении", — объяснил Сибига.

Украина не поддерживает кандидатуру Шредера как переговорщика с Россией от ЕС

Киев не поддерживает кандидатуру бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, которую предложила Россия в качестве переговорщика от ЕС, сказал Сибига. По его словам, есть "много других достойных лидеров", которые могут выполнять эту функцию.

Путин и Шредер. Фото: dw.com

До этого против кандидатуры Шредера высказалась глава евродипломатии Кая Каллас. Она подчеркнула, что Герхард Шредер является известным лоббистом российских компаний, поэтому не удивительно, что глава РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы переговорщиком от Евросоюза выступал именно он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин хочет, чтобы переговорщиком от ЕС должно быть лицо, "не наговорившее гадостей" о России. Он предложил Герхарда Шредера, являющегося личным другом главы Кремля. Шредер возглавлял совет директоров компании Nord Stream 2 AG, созданный для строительства системы транспортировки газа в Европу через "Северный поток-2".