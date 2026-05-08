Впервые: Кейт Миддлтон готовится к событию, которого избегала из-за рака

Впервые за три года принцесса вернется к важной миссии

После года борьбы с болезнью и долгого восстановления Кейт Миддлтон официально возвращается к международной деятельности. На нее ожидает важное событие, которого она избегала с 2024 года.

44-летняя принцесса Уэльская готовится к своей первой официальной зарубежной поездке с момента достижения ремиссии. Как сообщает издание People со ссылкой на Кенсингтонский дворец, на следующей неделе Кейт отправится в двухдневный полет в Италию. Пунктом назначения станет город Реджо-Эмилия. Этот визит станет знаковым событием не только для королевской семьи, но и для всего мира, следившего за здоровьем принцессы.

Главная цель визита — посещение Центра раннего развития детей Королевского фонда. Эту организацию Кейт основала в 2021 году, чтобы привлечь внимание к тому, как опыт первых лет жизни формирует будущее человека.

В рамках программы принцесса встретится с местными педагогами, родителями и детьми. Ее цель — лично изучить знаменитый "Реджио-Эмилийский подход". Эта уникальная образовательная методика ставит в центр индивидуальность ребенка, адаптируя обучение под его личный стиль мышления и интересы.

Напомним, что последние два года стали для принцессы серьезным испытанием. В марте 2024 года Кейт открыто сообщила о диагностированном раке и начале лечения. Уже в сентябре стало известно о завершении сложного курса химиотерапии. Позже принцесса подтвердила, что болезнь находится в стадии ремиссии.