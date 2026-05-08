Стоит ли бояться массированных ударов 9 мая: Кулеба объяснил

Бывший глава МИД сказал, к чему готовиться Украине

Россия в случае определенных событий в Москве 9 мая может прибегнуть к очередному массированному удару по Украине, однако говорить о какой-то "новой" угрозе не приходится. С начала полномасштабной войны РФ уже неоднократно пыталась бить по центрам украинских городов и продолжает делать это регулярно.

Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире собственного Youtube-канала. Украинцы уже переживали подобные атаки.

По его словам, с 24 февраля 2022 года Россия неоднократно пыталась уничтожить не только центр Киева, но и центры других городов Украины. Время от времени ей удается куда-нибудь попасть.

"Поэтому сказать, что они никогда этого не пытались сделать, а здесь уже угрожают, что теперь точно попытаются, это было бы преувеличением", – отметил дипломат.

Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Безусловно, Россия попытается ответить каким-то очень громким массированным ударом по Украине, отметил он. Это произойдет, если 9 мая во время парада в Москве произойдет что-то ужасное из-за того, что из Украины что-нибудь прилетит.

"Из того, что с нами еще не делали, осталось только тактическое ядерное оружие. Но шанс на использование Россией тактического ядерного оружия против Украины на этом этапе войны нулевой. Поэтому будет громко. Но мы уже переживали такие атаки", — резюмировал Кулеба.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Кремль действительно боится атаки 9 мая по Москве и Красной площади, поэтому стянул на защиту немалое количество систем ПВО. Удары вглубь России по НПЗ или заводам принесут больше пользы для Украины, особенно в стратегическом плане. Ведь это — ущерб для армии.