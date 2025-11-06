У известного донецкого коллаборанта насыщенная биография

Денис Пушилин — известный предатель Украины, коллаборант и главарь так называемой "Донецкой народной республики". У него насыщенная биография, он сменил много мест работы и даже был волонтером в "МММ". Все изменилось, когда россияне оккупировали часть Донецкой области — он стал предателем и возглавил "ДНР".

Что стоит знать:

Денис Пушилин до предательства служил в Нацгвардии Украины и работал крупье в казино

Он не имеет высшего образования и был лектором финансовой пирамиды "МММ"

В 2014 году стал сепаратистом, возглавил захват Донецкой ОГА, а позже стал главой "ДНР"

"Телеграф" расскажет, что известно про Дениса Пушилина и его жизнь до оккупации Донетчины.

Денис Пушилин родился в 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области, сейчас ему 44 года. Он окончил местный городской лицей и поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет экономики. Однако учебу не окончил и, соответственно, не имеет диплома о высшем образовании.

Известно, что в период 1999-2000 годов Пушилин служил в рядах Национальной гвардии Украины. Однако подробностей о его срочной службе в этом батальоне спецназначения нет.

За свою трудовую деятельность главарь "ДНР" сменил несколько мест работы. Известно, что он в молодые годы работал крупье в местном казино "Каскад", потом был начальником отдела сбыта в "Юнион-продукт" и исполнительным директором в фирме "Славия".

В период с 2003 до 2005 года Пушилин работал в торговой компании "Сладкая жизнь". А после этого он фигурировал в деятельности мошеннической финансовой пирамиды Сергея Мавроди "МММ".

Есть информация, что в 2011 году будущий коллаборант примкнул к Мавроди, как волонтер — он был лектором семинаров "МММ". А позже, в 2012 году, когда Мавроди создал свою партию Пушилин баллотировался в Верховную Раду в 94 округе под Киевом. Однако не получил поддержки избирателей.

Уже в 2014 году во время Евромайдана Денис Пушилин проявил себя как сепаратист и коллаборант. Он был из тех, кто призывал к независимости Донецкой области, созданию "Донецкой народной республики" и присоединении ее к России. Кроме того, Пушилин был одним из лидеров акции, которая привела к захвату Донецкой ОГА.

После оккупации Донбасса россиянами и гибели ватажка "ДНР" Александра Захарченко, Пушилин занял его место и возглавил псевдореспублику. Он остается на своей должности и сейчас.

