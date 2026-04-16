Как подготовиться к любой ситуации со светом: условия и пошаговая инструкция

Назван простой план действий, чтобы в доме всегда была электроэнергия

В этом году тема подготовки к возможным отключениям света становится необходимой. Обновления государственной программы "Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств" упростит украинцам эту задачу.

Детально о программе и пошаговой инструкции рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев. По его словам, в настоящее время энергокредит стал более доступным и более практичным инструментом для домохозяйств, желающих обезопасить себя от возможных отключений электроэнергии.

"Энергокредит сегодня — это уже инструмент бытовой устойчивости, личного комфорта и жизнедеятельности. Для многих семей есть прекрасная возможность уже сейчас обеспечить дом резервным или автономным питанием на более выгодных условиях, чем если бы покупать все за свой счет без государственной поддержки", — отметил банкир.

Замотаев объяснил, что в марте 2026 года в рамках программы условия льготного кредитования для домохозяйств были расширены благодаря включению в государственную программу генераторов (дизельных, бензиновых, газовых или двухтопливных), что является дешевой альтернативной солнечным электростанциям для домохозяйств. А также усилена поддержка от государства:

0% годовых в первый год,

5% — во второй,

7% — в третий,

далее — плавающая ставка (UIRD + 7%);

возможна дополнительная компенсация 20–30% стоимости оборудования после установки.

Что неоходимо сделать — пошаговая инструкция

Сперва необходимо определить, какое именно оборудование планируется приобрести:

генератор

систему накопления энергии

солнечные панели

комплексное решение для автономного питания дома.

Далее будет ряд действий, которые нужно выполнить:

получить от продавца или подрядчика документ, подтверждающий стоимость оборудования и установку. Это может быть договор, счет-фактура или другой расчетный документ.

подготовить личные документы, подтверждение доходов, документы на дом и обратиться в банк-партнер программы для подачи кредитной заявки.

после согласования средства направляются на приобретение и установку выбранной системы.

Важно отметить, что установки систему необходимо официально подтвердить как установленную и введенную в эксплуатацию. Для этого следует подать:

акт выполненных работ или другой аналогичный документ;

фотоподтверждение установленной гибридной системы электроснабжения с геолокацией;

данные об объемах потребления электроэнергии по лицевому счету потребителя.

В случае, если документы не будут поданы в установленные сроки, заемщик теряет право на государственную поддержку и должен будет вернуть все средства, полученные в рамках программы.

