Тысячи жалоб на продавцов. С какими проблемами больше всего сталкиваются покупатели в Украине

Проверки предприятий и бизнеса на время военного положения ограничены

Украинцы жалуются на магазины не только администрациям торговых сетей, но и обращаются в Госпродпотребслужбу. При этом не все вопросы касаются именно магазинов и супермаркетов.

"Телеграф" решил выяснить, на что покупатели жалуются чаще всего и есть ли "наказание" для сетей.

На какие торговые сети потребители чаще всего жалуются? Сколько жалоб подавали потребители 2021-2025 гг. включительно?

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что не ведут отдельную статистику данных по количеству жалоб и каким сетям перепадает больше всего. Однако в течение 2021-2025 годов непосредственно в ведомство поступило всего 22 994 обращения: жалобы, замечания и предложения о нарушении прав потребителей.

Назовите наиболее распространенные жалобы на торговые сети

Больше всего жалоб, поступающих в Госпродпотребслужбу, касается нарушений прав потребителей при покупке дорогостоящих товаров. Речь идет о несоответствии качества. Кроме того, люди часто жалуются на отказ продавцов от гарантийных обязательств.

"В последние годы существенно возросло количество вопросов в сфере интернет-торговли. В таких случаях потребители часто сталкиваются с проблемами несоответствия товаров заявленным характеристикам, сложностями с возвратом товара или средств", — говорится в ответе.

Ответ Госпродпотребслужбы

Какая жалоба на торговую сеть была наиболее курьезная (необычная)

Госпродпотребслужба не называет конкретный случай, ведь обязана объективно и всесторонне рассматривать все заявления. Однако любое обращение является сигналом о возможном нарушении прав потребителей.

Как Госпродпотребслужба реагирует на такие жалобы? Налагает ли штрафы, составляет предписания о необходимости устранения нарушений и т.п.

В ведомстве отметили, что могут давать субъектам хозяйствования обязательные для выполнения предписания о прекращении нарушений прав потребителей; налагать на виновных штрафы. Впрочем, законодательно проверки Госпродпотребслужбы на время военного положения ограничены.

"В течение военного положения можно осуществлять внеплановые меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере защиты прав потребителей только при наличии угрозы, которая оказывает негативное влияние на жизнь и здоровье человека", — говорится в документе.

