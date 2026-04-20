Тисячі скарг на продавців. З якими проблемами найбільше стикаються покупці в Україні

Перевірки підприємств та бізнесу на час воєнного стану обмежені

Українці скаржаться на магазини не тільки адміністраціям торгівельних мереж, а й звертаються до Держпродспоживслужби. При цьому не усі питання стосуються саме крамниць та супермаркетів.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, на що покупці скаржаться найчастіше та чи є покарання для мереж.

На які торгові мережі споживачі скаржаться найчастіше? Скільки скарг подавали споживачі 2021-2025 рр. включно?

У Держпродспоживслужбі наголосили, що не ведуть окрему статистику даних щодо кількості скарг та яким мережам перепадає найбільше. Однак протягом 2021-2025 років безпосередньо до відомства надійшло всього 22 994 звернення: скарги, зауваження та пропозиції стосовно порушення прав споживачів.

Назвіть найбільш поширені скарги на торгові мережі

Найбільше скарг, що надходять до Держпродспоживслужби, стосується порушень прав споживачів при купівлі дороговартісних товарів. Йдеться про невідповідність якості. Окрім того, люди часто скаржаться на відмову продавців від гарантійних зобов’язань.

"Останніми роками суттєво зросла кількість питань у сфері інтернет-торгівлі. У таких випадках споживачі часто стикаються з проблемами невідповідності товарів заявленим характеристикам, складнощами з поверненням товару або коштів", — йдеться у відповіді.

Яка скарга на торгову мережу була найбільш курйозна (незвична)

Держпродспоживслужба не називає конкретний випадок, адже зобов'язана об'єктивно та всебічно розглядати усі заяви. Однак будь-яке звернення є сигналом про можливе порушення прав споживачів.

Як Держпродспоживслужба реагує на такі скарги? Чи накладає штрафи, складає приписи про необхідність усунення порушень тощо

У відомстві наголосили, що можуть давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів; накладати на винних осіб штрафи. Втім законодавчо перевірки Держпродспоживслужби на час воєнного стану обмежені.

"Протягом воєнного стану можна здійснювати позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів лише за наявності загрози, що має негативний вплив на життя та здоров’я людини", — йдеться у документі.

