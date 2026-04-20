Депутата из окружения Труханова нашли мертвым: он мог застрелиться

Погибший входил в руководство партии "Доверяй делам"

Ушел из жизни депутат горсовета Одессы Александр Иваницкий. По предварительным данным, он мог совершить самоубийство. Он входил в окружение бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

Полиция Одесской области сообщила, что утром в понедельник, 20 апреля, в автомобиле в Приморском районе обнаружили мертвого мужчину. Имени не назвали, но "Думская" со ссылкой на собственные источники пишет о смерти Александра Иваницкого.

"Тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении полиции.

Александр Иваницкий

Александр Иваницкий умер — что о нем известно

По данным издания "Думская", Иваницкий входил в ближний круг Труханова, в том числе и в реальное руководство "Доверяй делам". Эта политическая партия была официально создана в 2019 году, но де-факто существовала с 2015 как региональная сила в Одессе. Партию связывают с бывшим мэром Одессы Геннадием Трухановым, а одним из ее лидеров был также покойный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Александр Иваницкий

Депутатскую деятельность Иваницкий начал в 2010 году. В течение трех созывов входил в состав Одесского городского совета. Возглавлял постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству.

Кроме того, он был помощником на общественных началах двух народных депутатов: Евгения Геллера и Вадима Трофименко. Сам Иваницкий в 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел.

Иваницкий родился 1 октября 1975 в Одессе. Имел два высших образования: инженерно-строительное и юридическое, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительных и портовых отраслях.

