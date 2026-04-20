Будущий премьер Болгарии – новый Орбан? Портников проанализировал изменения в правительстве

В Кремле уже прокомментировали победу партии пророссийского политика

Победа партии Румена Радева в Болгарии может вызвать беспокойство в Европе и Украине из-за его откровенно пророссийских взглядов. Но полностью приостановить помощь Киеву он не сможет.

Об этом рассказал на своем канале журналист Виталий Портников. По его словам, позиция будущего премьера Болгарии в определенных моментах похожа на позицию венгерского коллеги Петера Мадяра.

"Бывший президент Болгарии, генерал Румен Радев и его партия "Прогрессивная Болгария" одержали убедительную победу, позволяющую им впервые за многие десятилетия сформировать однопартийный кабинет без привлечения других сил. Предыдущие лидеры, в том числе партия "ГЕРБ" Бойко Борисова, оказались в оппозиции", — говорит журналист.

Он добавляет: есть мнение, что Радев это "преемник" Орбана в Болгарии, словно он займет его место в Европе. Но его политика, по крайней мере, сейчас ближе к будущему венгерскому премьеру Петеру Мадяру. Ведь Радев, отвечая на вопрос о предоставлении Украине кредитных средств от ЕС, сказал, что Болгария не против, но участвовать в этом финансировании не будет.

"Здесь мы видим четкое сходство со словами Мадяра, который заявил то же несколько дней назад. Однако не следует забывать, что для кардинальных изменений внутри государства будущему премьеру нужно конституционное большинство, которого он не имеет", — говорит журналист.

Румен Радев

По мнению Портникова, это заставит Радева искать поддержки у проевропейских сил (коалиция "Продолжаем изменения — Демократическая Болгария"), что потребует корректировки отношения к Москве и войне в Украине. Более того, Болгария до сих пор нуждается в финансовой поддержке от ЕС, поэтому идти против взглядов Евросоюза страна не сможет.

"Радев не зависит от пророссийских ультраправых сил в коалиции в отличие от словацкого премьера Роберта Фицо. Влияние откровенно пророссийской партии "Возрождение" в новом парламенте существенно уменьшилось", — добавил журналист.

Резюмируя, Портников объяснил, что новое правительство Болгарии не сможет полностью перекрыть помощь Украине, ведь вряд ли премьер захочет идти против интереса промышленников и запретить им продажу оружия.

"Хотя симпатии Радева к Москве не секрет, объективные экономические и политические обстоятельства заставят его быть гораздо более осторожным и прагматичным, чем Орбан или Фицо", — говорит журналист.

Что говорят в России о победе Радева

Впрочем, в России победу Радева не воспринимают как положительное изменение. Ведь считают, что "общеевропейский климат" по отношению к Кремлю может измениться.

"На основании итогов выборов в Венгрии и Болгарии пока рано делать выводы о том, что "общеевропейский климат" в отношении России изменится. Но нам импонируют слова Радева и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

