В "VARUS" — самое дорогое: где молоко продают на 30 гривен дешевле

В одном магазине молоко стоит 33 грн, в другом — более 60

Цены на молоко "Яготинское" в украинских супермаркетах существенно различаются в зависимости от сети. Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением достигает почти 30 гривен за упаковку.

В некоторых магазинах продукт продается со значительными скидками. Где именно сейчас покупать выгоднее и какие сети предлагают лучшие цены, проанализировал "Телеграф" на основе данных "GoToShop".

Итак, самое дешевое молоко продается в "Auchan" — 33,90 гривны. Такая стоимость установлена из-за скидки в -42%, что делает предложение самым выгодным.

На втором месте — "Мегамаркет", где молоко стоит 43,90 гривны. Здесь также действует акция со скидкой около –28%. Далее следует "ЭКО маркет" с ценой 51,90 гривны (приблизительно -11% от обычной стоимости). В этих сетях еще можно найти относительно выгодные предложения, но экономия уже меньше.

Самое дорогое молоко продается в "АТБ", "VARUS" и "NOVUS" — от 58,40 до 62,50 гривны. В этих магазинах скидок нет. К примеру, в "Сильпо" стоимость также близка к 60 гривен.

Таким образом, разница между самой низкой и высокой ценой достигает почти 30 гривен за упаковку. Выгоднее всего покупать молоко "Яготинское" сейчас у "Auchan".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" до 21 апреля действуют заметные скидки на напитки.