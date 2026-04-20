Новые лица или старые кумиры? Что известно о возвращении "Фабрики звезд" и при чем здесь Вадим Олейник

На съемку проекта можно получить билеты

Пока возвращение легендарного талант-шоу "Фабрика звезд" уже не секрет, новая волна обсуждений вспыхнула вокруг другой детали — возможности попасть на проект не только как участник, но и как зритель. Кстати, скоро начнется и кастинг участников.

Об этом заявил креативный продюсер Владимир Завадюк в своем сообщении в Threads, который сразу вызвал активную реакцию аудитории. По его словам, желающие смогут попасть в студию, а сам кастинг стартует скоро и, как он подчеркнул, "вы не сможете его не заметить".

Интересно, что под постом отозвался певец Вадим Олейник, известный как участник "Фабрики звезд 2". Он шутливо написал, что хочет попасть на проект "со мной +1". Возможно, под "+1" он имел в виду Владимира Дантеса — его бывшего партнера по дуэту "ДиО.фильмы". Хотя сам Олейник не уточнил, кого именно имел в виду.

Что известно о возвращении "Фабрики звезд"

Обновленная "Фабрика звезд" будет иметь современный формат и, возможно, адаптацию под новые медиаплатформы и аудиторию. В частности, выпуски будут выходить на платформе Sweet.tv. Возрождает этот проект Владимир Завадюк.

Параллельно с кастингом участников будут также привлекать зрителей в съемочный процесс. Организаторы проводят розыгрыши билетов для тех, кто хочет увидеть шоу вживую. Это продолжает традицию прошлых сезонов, когда зрители являлись важной частью атмосферы проекта.

Чтобы принять участие, нужно отдать голос за своего любимого исполнителя на странице шоу "Угадай мелодию" на платформе SWEET.TV. Еженедельно среди проголосовавших случайным образом будут определять победителей — каждый из них получит по два билета на съемки концертов "Фабрики звезд". Об итогах розыгрыша будут сообщать на официальных страницах сервиса в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что продюсер Поляковой расставил все точки над "і" по делу Винника. Михаил Ясинский рассказал правду о бегстве певца в "багажнике" и не только.