Путин объявил "пасхальное перемирие": когда начнет действовать

Россияне объявили "режимы тишины" даже не на 2 дня

Российский глава Владимир Путин объявил якобы пасхальное перемирие. Он начнет действовать в субботу, 11 апреля.

Соответствующее сообщение публикуют росСМИ. Отметим, что ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил России формат перемирия на Пасху. Однако в РФ долгое время оставляли без ответа это предложение.

В вечер четверга, 9 апреля, в Кремле сообщили об объявлении якобы перемирия, которое продлится до конца суток 12 апреля.

"Москва рассчитывает, что украинская сторона будет следовать примеру РФ с пасхальным перемирием. Путин дал указания ВС РФ остановить боевые действия на период пасхального перемирия, но быть готовыми отвечать противнику", — говорится в сообщении СМИ.

Были ли раньше перемирия на Пасху

Фактически с начала полномасштабного вторжения России ее лидер Владимир Путин предлагал перемирие на Пасху только раз в 2025 году. До этого в предыдущие годы инициатором выступал не Кремль, к примеру, в 2023 и 2024 ООН предлагала России режим тишины.

В 2025 году перемирие должно было продолжаться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По предложению Путина, на которое согласилась Украина, должны были остановиться все боевые действия на фронте. Однако на самом деле Россия нарушила объявленное ею же "пасхальное перемирие" более 2 тысяч раз.

