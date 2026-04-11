УЗ продлила популярный рейс в Молдову. Куда он направляется и какие международные направления уже есть

Поезда курсируют каждый день

"Укрзализныця" продлевает прямой рейс из Киева в международный аэропорт Кишинева, Молдова. Уже с 13 апреля рейс поезда №351 будет следовать в Реваки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ. У станции Ревака пассажиров будет ждать бесплатный шаттл в аэропорт.

Сейчас "Укрзализныця" будет тестировать этот маршрут, и при подтверждении его актуальности он будет выглядеть так Киев-Кишинев-Ревака. Заметим, что это не первое сообщение с Молдовой. Ведь в 2025 году УЗ возобновила движение поездов из Одессы в Кишинев.

Маршрут поезда Киев-Кишинев

Прямой поезд №351 Киев-Кишинев от "Укрзализныци" курсирует ежедневно, отправляется в 18:06 и прибывает на следующий день в 11:53. Время в пути составляет около 17-18 часов, маршрут проходит через Винницу.

Какие еще есть рейсы УЗ за границу

"Укрзализныця" осуществляет регулярные международные рейсы в Польшу, Венгрию, Австрию, Молдову, Румынию, Словакию и Чехию. В частности:

Польша:

№67/68 Киев — Варшава.

№19/20 Киев — Хелм (через Ягодин).

№119/120 Днепр — Киев — Хелм.

№93/94 Харьков — Хелм.

№705/706, №715/716 Киев — Перемышль (Интерсити+).

№35/36 Одесса — Перемышль.

№867 Львов – Рава-Русская (с возможностью пересадки на Варшаву).

Австрия:

№749/750 Киев — Вена.

Венгрия:

№6251/6252, №6253/6254 Мукачево — Будапешт.

Молдова:

№351/352 Киев – Кишинев, Одесса – Кишинев.

Словакия:

Чоп — Чиерна над Тисой.

Мукачево – Кошице.

Румыния:

№099/100 Киев — Бухарест.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцев ночью высаживают с поездов.