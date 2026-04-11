УЗ продлила популярный рейс в Молдову. Куда он направляется и какие международные направления уже есть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поезда курсируют каждый день
"Укрзализныця" продлевает прямой рейс из Киева в международный аэропорт Кишинева, Молдова. Уже с 13 апреля рейс поезда №351 будет следовать в Реваки.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ. У станции Ревака пассажиров будет ждать бесплатный шаттл в аэропорт.
Сейчас "Укрзализныця" будет тестировать этот маршрут, и при подтверждении его актуальности он будет выглядеть так Киев-Кишинев-Ревака. Заметим, что это не первое сообщение с Молдовой. Ведь в 2025 году УЗ возобновила движение поездов из Одессы в Кишинев.
Прямой поезд №351 Киев-Кишинев от "Укрзализныци" курсирует ежедневно, отправляется в 18:06 и прибывает на следующий день в 11:53. Время в пути составляет около 17-18 часов, маршрут проходит через Винницу.
Какие еще есть рейсы УЗ за границу
"Укрзализныця" осуществляет регулярные международные рейсы в Польшу, Венгрию, Австрию, Молдову, Румынию, Словакию и Чехию. В частности:
Польша:
- №67/68 Киев — Варшава.
- №19/20 Киев — Хелм (через Ягодин).
- №119/120 Днепр — Киев — Хелм.
- №93/94 Харьков — Хелм.
- №705/706, №715/716 Киев — Перемышль (Интерсити+).
- №35/36 Одесса — Перемышль.
- №867 Львов – Рава-Русская (с возможностью пересадки на Варшаву).
Австрия:
- №749/750 Киев — Вена.
Венгрия:
- №6251/6252, №6253/6254 Мукачево — Будапешт.
Молдова:
- №351/352 Киев – Кишинев, Одесса – Кишинев.
Словакия:
- Чоп — Чиерна над Тисой.
- Мукачево – Кошице.
Румыния:
- №099/100 Киев — Бухарест.
