УЗ подовжила популярний рейс до Молдови. Куди він прямує та які міжнародні напрямки вже є

Поїзди курсують щодня

"Укрзалізниця" подовжує прямий рейс з Києва до міжнародного аеропорту Кишинева, Молдова. Вже з 13 квітня рейс поїзда №351 буде прямувати до Реваків.

Про це повідомляє пресслужба УЗ. Зазначається, що біля станції Ревака пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.

Наразі "Укрзалізниця" тестуватиме цей маршрут, і за підтвердження його актуальності він виглядатиме так Київ-Кишинів-Ревака. Зауважимо, що це не перше сполучення з Молдовою. Адже у 2025 УЗ відновила рух поїздів з Одеси до Кишинева.

Маршрут поїзда Київ-Кишинів

Прямий поїзд №351 Київ — Кишинів від Укрзалізниці курсує щодня, відправляється о 18:06 та прибуває наступного дня о 11:53. Час у дорозі складає близько 17-18 годин, маршрут проходить через Вінницю.

Які ще є рейси УЗ за кордон

"Укрзалізниця" здійснює регулярні міжнародні рейси до Польщі, Угорщини, Австрії, Молдови, Румунії, Словаччини та Чехії. Зокрема:

Польща:

№67/68 Київ — Варшава.

№19/20 Київ — Хелм (через Ягодин).

№119/120 Дніпро — Київ — Хелм.

№93/94 Харків — Хелм.

№705/706, №715/716 Київ — Перемишль (Інтерсіті+).

№35/36 Одеса — Перемишль.

№867 Львів — Рава-Руська (з можливістю пересадки на Варшаву).

Австрія:

№749/750 Київ — Відень.

Угорщина:

№6251/6252, №6253/6254 Мукачево — Будапешт.

Молдова:

№351/352 Київ — Кишинів, Одеса — Кишинів.

Словаччина:

Чоп — Чієрна-над-Тісою.

Мукачево — Кошице.

Румунія:

№099/100 Київ — Бухарест.

