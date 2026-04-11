УЗ подовжила популярний рейс до Молдови. Куди він прямує та які міжнародні напрямки вже є
Поїзди курсують щодня
"Укрзалізниця" подовжує прямий рейс з Києва до міжнародного аеропорту Кишинева, Молдова. Вже з 13 квітня рейс поїзда №351 буде прямувати до Реваків.
Про це повідомляє пресслужба УЗ. Зазначається, що біля станції Ревака пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.
Наразі "Укрзалізниця" тестуватиме цей маршрут, і за підтвердження його актуальності він виглядатиме так Київ-Кишинів-Ревака. Зауважимо, що це не перше сполучення з Молдовою. Адже у 2025 УЗ відновила рух поїздів з Одеси до Кишинева.
Прямий поїзд №351 Київ — Кишинів від Укрзалізниці курсує щодня, відправляється о 18:06 та прибуває наступного дня о 11:53. Час у дорозі складає близько 17-18 годин, маршрут проходить через Вінницю.
Які ще є рейси УЗ за кордон
"Укрзалізниця" здійснює регулярні міжнародні рейси до Польщі, Угорщини, Австрії, Молдови, Румунії, Словаччини та Чехії. Зокрема:
Польща:
- №67/68 Київ — Варшава.
- №19/20 Київ — Хелм (через Ягодин).
- №119/120 Дніпро — Київ — Хелм.
- №93/94 Харків — Хелм.
- №705/706, №715/716 Київ — Перемишль (Інтерсіті+).
- №35/36 Одеса — Перемишль.
- №867 Львів — Рава-Руська (з можливістю пересадки на Варшаву).
Австрія:
- №749/750 Київ — Відень.
Угорщина:
- №6251/6252, №6253/6254 Мукачево — Будапешт.
Молдова:
- №351/352 Київ — Кишинів, Одеса — Кишинів.
Словаччина:
- Чоп — Чієрна-над-Тісою.
- Мукачево — Кошице.
Румунія:
- №099/100 Київ — Бухарест.
