Украинцев ночью могут высаживать из поезда: почему и как это происходит (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проводники следят, чтобы после исчезновения угрозы все вернулись
В последнее время пассажиров железной дороги эвакуируют в случае угрозы атаки на поезд. Под эвакуацию в поезде №64 сообщением Львов-Киев-Харьков в ночь на 30 марта попал фотокорреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов, который сделал фото и видео процесса.
Он рассказал, что это произошло около двух часов ночи. Людей просят брать с собой документы, тем, кто с детьми стараются помочь. Из вагонов разрешают брать одеяла.
Почему "Укрзализныця" теперь эвакуирует пассажиров
Это связано с тем, что россияне сменили тактику – теперь они бьют по подвижному составу, рассказал председатель правления УЗ Александр Перцовский. Враг начал активно применять технологии, позволяющие наносить прицельные удары по поездам в движении.
Он добавил, что раньше россияне в основном атаковали стационарные объекты инфраструктуры — мосты, подстанции или станции. Теперь Россия получила возможность в реальном времени наводить средства поражения, в частности "шахеды", на подвижной состав.
Поэтому в УЗ было принято решение выводить пассажиров в случае угрозы. Если враг ударит по поезду, люди уцелеют. Перцовский объяснил правила эвакуации из поезда во время остановки из-за возможной российской атаки.
- Остановить поезд стараются на станции или вокзале, где есть укрытие
- Если укрытия нет, людей просят рассредоточиться по местности, проводники организуют группы пассажиров и держат их рядом
- Перед отправкой поезда проводят проверку, все ли пассажиры на месте
В начале поездки проводники предупреждают пассажиров, что в случае атаки дронов ночью могут высадить из поезда. Людей в таких случаях просят брать с собой только самое необходимое.
