Украинцев ночью могут высаживать из поезда: почему и как это происходит (репортаж Яна Доброносова)

Проводники следят, чтобы после исчезновения угрозы все вернулись

В последнее время пассажиров железной дороги эвакуируют в случае угрозы атаки на поезд. Под эвакуацию в поезде №64 сообщением Львов-Киев-Харьков в ночь на 30 марта попал фотокорреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов, который сделал фото и видео процесса.

Он рассказал, что это произошло около двух часов ночи. Людей просят брать с собой документы, тем, кто с детьми стараются помочь. Из вагонов разрешают брать одеяла.

Люди стояли на перроне

Пассажиры должны были выходить из вагонов с детьми

Люди помогали друг другу

Из вагонов можно брать одеяла

Из-за россиян дети были напуганы

Почему "Укрзализныця" теперь эвакуирует пассажиров

Это связано с тем, что россияне сменили тактику – теперь они бьют по подвижному составу, рассказал председатель правления УЗ Александр Перцовский. Враг начал активно применять технологии, позволяющие наносить прицельные удары по поездам в движении.

Он добавил, что раньше россияне в основном атаковали стационарные объекты инфраструктуры — мосты, подстанции или станции. Теперь Россия получила возможность в реальном времени наводить средства поражения, в частности "шахеды", на подвижной состав.

Поэтому в УЗ было принято решение выводить пассажиров в случае угрозы. Если враг ударит по поезду, люди уцелеют. Перцовский объяснил правила эвакуации из поезда во время остановки из-за возможной российской атаки.

Остановить поезд стараются на станции или вокзале, где есть укрытие

Если укрытия нет, людей просят рассредоточиться по местности, проводники организуют группы пассажиров и держат их рядом

Перед отправкой поезда проводят проверку, все ли пассажиры на месте

В начале поездки проводники предупреждают пассажиров, что в случае атаки дронов ночью могут высадить из поезда. Людей в таких случаях просят брать с собой только самое необходимое.

